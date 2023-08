Es genial que hayas ingresado a esta nota de Depor. Me pone muy contento eso porque ahora podrás saber todo sobre ti participando en un test visual que a mí me ha dejado totalmente satisfecho. En las redes sociales no dejan de aparecer comentarios sobre esta prueba y eso es sorprendente. Está en el mismo nivel que otras muy buenas, como “la que consiste en identificar al otro animal en una ilustración” y “la que expondrá cuál es tu estado mental”.

En la imagen que me encargué de dejar más abajo vas a poder encontrar varias plumas. Lo que tienes que hacer es elegir tu favorita. En otras palabras, la que más te agrade. Después de hacer eso, debes conocer cuál es su significado. Eso lo averiguarás en la sección de resultados. Te aclaro que estos no poseen validez científica. Soy consciente que varios indican que sí, pero no es así.

La imagen del test visual

¿Cuántas plumas hay en la ilustración del test visual? En total hay seis. Sí, no son muchas. Ojo que ninguna es igual a la otra. Piensa bien antes de seleccionar una. No lo tomes a la ligera. Ten en cuenta que está prohibido cambiar la respuesta. ¡Guerra avisada no mata gente!

TEST VISUAL | Esta ilustración te muestra seis plumas de distintos colores. Debes escoger tu favorita. (Foto: namastest.net)

Estos son los resultados del test visual

Pluma 1:

Si elegiste esta pluma, generalmente logras todo lo que te propones. Tienes una clara orientación al éxito. Eres honesto(a) y directo(a). Tu principal desafío es aprender a controlar tus frustraciones y tu ira.

Pluma 2:

Si escogiste esta pluma, tienes interés por aprender cosas nuevas cada día. Eres una persona inteligente, metódica y muy organizada a la hora de trabajar. Tu principal reto es aprender a ser más tolerante y entender que tu relación con los demás mejorará si ves con ojos de compasión, escuchas con oídos de aceptación y hablas el lenguaje del amor.

Pluma 3:

Si elegiste esta pluma, vives con entusiasmo. Eres divertido(a), activo, creativo(a) y muy impulsivo. Siempre intentas ver el lado bueno de las cosas. Tu principal desafío es aprender a gestionar tus responsabilidades y saber cuándo decir “no”.

Pluma 4:

Si escogiste esta pluma, en ocasiones, ves los problemas de otras personas como tuyos. Tienes que recordar que solo debes dar lo que tienes. Eres una persona que desea paz y armonía en su mundo.

Pluma 5:

Si elegiste esta pluma, eres una persona alegre, creativa y empática. Necesitas creer más en tu capacidad. No tengas dudas de tu poder. Camina dando pasos firmes y seguros.

Pluma 6:

Si escogiste esta pluma, eres una persona segura de sí misma, autocrítica, fiel y elegante. Trabajas a tu propio ritmo. Debes aprender a administrar mejor tu tiempo y tu dinero.

¿Aprendo algo al resolver este test?

Gente como tú y yo, por lo general, cree de manera errónea que la mayor parte de las personas comparten los mismos puntos de vista, actitudes, opiniones y rasgos que ellos, por lo que recurriendo a este tipo de actividades podemos llegar a entendernos mejor, al mismo tiempo que nos ayudará a desarrollarnos.

