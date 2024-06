Una vez en mi vida observé un cielo totalmente lleno de estrellas y fue al visitar la casa de mis abuelos que vivían en la zona rural. Cuando lo percibí, no pude creerlo porque era increíble y sentía que estaba en el espacio exterior. Aún recuerdo que me acostaba por una buena cantidad de minutos con la finalidad de apreciar esta belleza de la astronomía. Partiendo de esta vivencia es que quise crear un nuevo test visual y hoy te lo presentaré. El objetivo de este juego es tan sencillo que 120 segundos serán más que suficiente. Son tres opciones y tú deberás quedarte con una de ellas. De esa forma, sabrás si estás acostumbrado a mentir. ¿Preparado? ¡Vamos!

Imagen del test visual

Trata de imaginar que deseas visualizar un cielo repleto de estrellas y te den la posibilidad de visitar solo una de las tres opciones mostradas, ¿por cuál te decidirías? No te precipites en tu elección y tómalo con calma, pues no habrá una segunda oportunidad. Te recomiendo que seas sincero en tu participación. ¡Muchas gracias!

TEST VISUAL | Los cielos estrellados son momentos fascinantes que nadie se perdería. (Foto: Composición Freepik / Depor)

Resultados del test visual

CIELO ESTRELLADO 1

En ciertas ocasiones sueles decir mentiras, pero consideradas piadosas. No son falacias que perjudicarían gravemente a las personas. Pese a eso, habitualmente te muestras tal cual y no pretendes mostrar una personalidad que no te representa.

CIELO ESTRELLADO 2

Detestas las falacias desde un primer momento. Siempre te has caracterizado por decir la verdad, pese a que ello te traiga problemas. Eres alguien correcto y nadie te haría cambiar de opinión. Eso ha generado que inspires confianza.

CIELO ESTRELLADO 3

Habitualmente, acostumbras a decir mentiras con el objetivo de obtener algún beneficio propio. No tienes remordimiento o consideración de que tus palabras causarían daño. Esto te ha generado muchos problemas con gran cantidad de personas.

RECUERDA: Este test visual es solo para fines de entretenimiento y autoconocimiento. No debe tomarse como una evaluación psicológica profunda o un reemplazo del consejo profesional.

