Con este test viral podrás acceder a lo más recóndito de ti, siempre y cuando, claro, seas sincero. Según lo primero que veamos en la prueba psicológica nos va a ayudar a saber algunas cosas sobre nuestra manera de ser. Tu personalidad puede ser más misteriosa de lo que crees en la actualidad, solo debes mirar en introspectiva para conocer detalles de tu forma de ser que a veces dejamos pasar por diversas situaciones.

Esta prueba psicológica es tendencia en rede sociales por las sorprendentes respuestas que tiene. Si quieres conocerte más y mejor, no dudes en seguir los pasos. Pon a prueba tu mente, déjate llevar y listo.

Aquí donde estará la respuesta que tanto buscas. Es importante señalar que este desafío no es un juego cualquiera y que los resultados cuentan con una validez científica.

IMAGEN DEL TEST VIRAL

Esta ilustración te ayudará a saber si eres una persona astuta. Solo dinos qué ves primero. ¿El cangrejo o la rosa? (Foto: MDZ Online)

RESPUESTAS DEL TEST VIRAL

Cangrejo

Si lo primero que viste en la imagen fue el cangrejo, sobresales por tu sabiduría. Con tu círculo más íntimo eres muy dulce y amoroso. Con frecuencia sacas a la luz las dolencias del pasado. Te cuesta perdonar. Consideras que todos tienen una media naranja en algún lugar del mundo. Te encanta estar en pareja. Destacas por tu astucia y tu brillante inteligencia. Con tu círculo más íntimo eres muy dulce y amoroso(a).

Rosa

Si lo primero que viste en la imagen fue la rosa, eres único(a). No te privas absolutamente de nada. Para ti, la vida es una sola. No puedes quedarte quieto(a). Buscas aventura, emoción y vivir el momento. Te vas de los lugares donde no te permiten crecer. Perdonas con mucha facilidad. Rara vez guardas rencor. Siempre tratas de buscarle el lado bueno a todo. Eres muy optimista.

¿QUÉ ES UN TEST VIRAL?

Los test de personalidad, según analistas, son un instrumento experimental cuyo objetivo es el medir o evaluar una característica psicológica específica. Es por ello que se han vuelto muy populares en las redes sociales pues, según el tipo que sea (cuestionarios, proyectivos y actitudinario) va a definir diversos rasgos que quizá no conocías acerca de ti y de lo que piensas sobre las cosas.

Nosotros acumulamos a lo largo de nuestras vidas experiencias que forjan nuestra forma de ser, nuestra personalidad o nuestro carácter para afrontar ciertas vivencias del día a día. Dentro de ellas, constan las experiencias traumáticas que se acumulan en nuestro subconsciente y que florecen cuando estamos frente a cierto estímulos.

¿POR QUÉ SON IMPORTANTES?

Los test de personalidad son pruebas que se realizan a los candidatos a un puesto de trabajo, con el propósito de conocer sus aptitudes, intereses y las características de su personalidad. Además, sirven para poder tener fundamentos para pronosticar si el postulante en cuestión se adecuará con éxito a los valores y al equipo de trabajo de tu organización.

¿CUÁL ES SU ORIGEN?

De acuerdo a Wikipedia, los primeros test de personalidad fueron desarrollados en 1920. Estos cuestionarios “tenían como objetivo facilitar el proceso de selección de personal, particularmente en las fuerzas armadas”. En estos tiempos, muchos usuarios de distintas partes del mundo tienen interés por saber más sobre su forma de ser.