Siempre me han llamado la atención los test de personalidad, ya sean aquellos que te hacen preguntas profundas o aquellos que te invitan a elegir una imagen entre varias. Hace poco me topé con una prueba visual que me llamó la atención en la cual tenía que elegir una de las 12 máscaras para conocer lo que más oculto. Sin pensarlo demasiado, seleccioné la que me pareció más atractiva y me dirigí a la sección de resultados. Para mi sorpresa, la descripción era bastante precisa. Así que decidí no quedármela para mí sola y compartir este contenido contigo. Si te intriga descubrir qué es lo que más ocultas, te invito a participar en este examen. ¡Podrás sorprenderte con lo que revela sobre tu forma de ser!

La mayoría de nosotros adoptamos una careta para esconder esos aspectos que preferimos mantener en la penumbra, ya sea por temor al malentendido o al juicio. Detrás de estas máscaras se ocultan pensamientos que, a su vez, influyen en la construcción de nuestra identidad y preferencias. Entonces, sin más preámbulos, elige una.

TEST VISUAL | Descubre lo que estás tratando de esconder del mundo.

Resultados del test visual

Máscara #1:

Si esta máscara te atrae, eres alguien que resguarda celosamente sus pensamientos. La chispa creativa en tus ojos es sagrada, temiendo que otros puedan apropiarse de ella de manera no deseada. Tu mundo gira en torno a tus ideas, y prefieres mantenerlas ocultas hasta resolverlas por ti mismo.

Máscara #2:

Si esta máscara es tu elección, escondes tu calidez interior tras una fachada fría y fuerte. Tu auténtica naturaleza amable ha sido malinterpretada, y temes que tu generosidad sea subestimada por aquellos que no comprenden el valor del calor humano.

Máscara #3:

Elegir esta máscara indica que ocultas tus verdaderas percepciones sobre los demás. Tu tercer ojo observador entiende a la perfección quiénes son, pero optas por guardar tus observaciones en lugar de revelarlas. No te molestas con aquellos que no pueden ser sinceros contigo.

Máscara #4:

Si esta máscara es tu selección, ocultas tu lujuria interior, ya sea física, material o aspiracional. Temes malentendidos y juicios, prefiriendo mantener tus deseos en la sombra y vivir tu pasión como si nada hubiera ocurrido.

Máscara #5:

Elegir esta máscara refleja una disposición de ocultar tu dolor detrás de una sonrisa. Aunque herido, sonríes al mundo, sintiendo que tus batallas son tuyas y nadie puede comprender realmente tus penurias.

Máscara #6:

Si esta máscara resuena contigo, guardas tu amor de manera exclusiva. Tu afecto está destinado a ser compartido solo con individuos especiales, y prefieres mantener tu amor en privado, revelándolo solo a aquel a quien está destinado.

Máscara #7:

Optar por esta máscara sugiere que ocultas tus sueños, esperanzas y logros hasta que se materializan. El fuego interior y tu deseo de triunfar son tesoros que guardas celosamente hasta que has alcanzado el éxito.

Máscara #8:

Si eliges esta máscara, escondes tu lado apasionado, feroz y salvaje. No todos pueden apreciar tu naturaleza salvaje, y prefieres mantener tus pensamientos y tu pasión ocultos de aquellos que no comprenden tu verdadera motivación.

Máscara #9:

Elegir esta máscara indica que ocultas tu rabia interna del mundo. Aunque rodeado de insensatez, guardas tu enojo, sonríes y mantienes tu furia lejos de la vista de los demás.

Máscara #10:

Si esta máscara es tu elección, ocultas cuán única eres en realidad. Tu singularidad y personalidad diferente son tesoros que prefieres mantener en secreto, temiendo juicios negativos.

Máscara #11:

Optar por esta máscara recomienda que escondes tu naturaleza sencilla de los demás. Aprecias las pequeñas alegrías de la vida, pero prefieres que los demás no conozcan tu simplicidad, evitando juicios injustos.

Máscara #12:

Si esta máscara es tu elección, ocultas tu naturaleza espiritual del mundo. Aunque generalmente eres una persona alegre, reservas tu espiritualidad para unos pocos cercanos, mostrando un rostro más serio al mundo exterior.

