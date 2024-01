No pierdas más el tiempo buscando explicaciones, simplemente anímate a desarrollar el siguiente test visual que compartiré contigo. En esta prueba tienes que elegir una de las alternativas que te brindaré en la gráfica y después de pocos segundos leer con mucho cuidado el significado de tu elección. Resulta importante conocer que en esta prueba no existe respuesta correcta ni incorrecta, simplemente buscaremos profundizar en tu mente. Sin embargo, existe un requisito importante: ser sincero al momento de realizar tu elección.

Mira la imagen del test visual

Solo enfócate en la gráfica que te mostraré y conocerás los resultados del test visual.| Foto: fresherslive

Conoce los resultados del test visual

Silla

Si elegiste esta opción, probablemente no eres muy bueno con los cierres y las despedidas. Eres de los que se queda un poco pegado en el pasado, o que sencillamente no avanza cuando algo cambia realmente. ¿Por qué? Quizá en ti hay un miedo a lo que no puedes controlar, y ahí tienes que revisar si hay algún episodio en tu vida que te lo generó. Es importante que intentes avanzar ya que el mundo sigue girando y sino llegará un momento en el que te sentirás perdido o perdida, sin ni siquiera reconocer lo que eres.

Caballo

La elección de este caballo de carrusel indica que eres de los que asegura tener gran capacidad para adaptarse a los cierres y nuevos comienzos, aunque la verdad es que partes muy bien, pero tiendes a volver a lo mismo, e intentar que nada cambie. ¿Qué pasa en ti que no eres capaz de salir de viejos patrones, o alejarte de la gente con la que la relación cambió? Sí, sueles partir muy bien y tratar de hacer todo de la mejor forma, pero cuando vas a entrar a nuevas relaciones o puedes hacer un cambio real en tu vida, te boicoteas y vuelves a viejos patrones.

Tren

El tren expresa que probablemente eres una persona que ha aprendido a vivir con los cierres y te adaptaste a los cambios que traen las despedidas, por lo que realmente dices “esto terminó” y actúas conforme a eso. Pero lo anterior puede no ser color de rosas, está la posibilidad de que te hayas adaptado tanto a lo anterior, que vives pensando que todo se va a terminar, y eso hace que no te abras realmente a experimentar nuevas relaciones.

¿En qué consiste un test de personalidad?

Es una herramienta capaz de evaluar las características psicológicas de cualquier persona en cuestión de minutos. Estos ejercicios mentales pueden ser utilizados con diferentes fines como la selección de un personal, orientación vocaciones, terapia o fines de entretenimiento.

