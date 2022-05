Para que sepas si eres una persona testaruda solo tienes que participar en el test de personalidad que Depor te presenta en esta nota. La prueba viral psicológica ha impactado en redes sociales como Facebook por los resultados que brinda. ¡No lo pienses más!

Lo único que tienes que hacer es responder la siguiente pregunta: ¿Qué ves primero en la imagen? De acuerdo a MDZ Online, tu contestación es importante, así que no mientas. En la ilustración solo hay dos opciones: el corazón y el perro. Cada alternativa posee un significado diferente.

Imagen del test viral 2022

Esta ilustración te ayudará a saber si eres una persona testaruda. Solo dinos si viste primero el corazón o el perro. (Foto: MDZ Online)

Respuestas de la prueba psicológica

Corazón:

Si viste primero el corazón, no juzgas a las personas sin conocerlas. Eres solidario(a), amable y muy bondadoso(a). Decides alejarte de la gente conflictiva. No sueles discutir. Te dejas sorprender con lo que te pasa día a día. Eliges no generarte falsas expectativas. Desconoces lo que es estar enojado(a), pues perdonas con facilidad, pero cuando alguien te hace daño lo recuerdas bien para no caer en lo mismo. Te encanta la naturaleza y pasar tiempo a solas.

Perro:

Si viste primero el perro, eres muy responsable en todo. Siempre pones por delante de ti a quienes amas. Priorizas la felicidad de ellos antes que la tuya. Eres algo testarudo(a). Difícilmente cambias de opinión cuando una idea se te mete en la cabeza. Vas tras tus objetivos hasta las últimas consecuencias. Jamás harías algo para engañar o manipular a otra persona. Eres fiel. Para ti, la lealtad es un valor fundamental.

¿Qué es un test de personalidad?

Los test de personalidad son cuestionarios que son diseñados o creados con el fin de evaluar la personalidad de un individuo. En otras palabras, te permiten conocer cómo realmente es una persona. Las pruebas que circulan en redes sociales generalmente consisten en responder una sola pregunta: ¿Qué ves primero en la imagen? La contestación permitirá al usuario saber sobre su forma de ser.

¿Cuál es el origen de los test de personalidad?

De acuerdo a Wikipedia, los primeros test de personalidad fueron desarrollados en 1920. Estos cuestionarios “tenían como objetivo facilitar el proceso de selección de personal, particularmente en las fuerzas armadas”.

En estos tiempos, muchos usuarios de distintas partes del mundo tienen interés por saber más sobre su forma de ser. Es por eso que en redes sociales hay varias pruebas sencillas que permiten a los internautas conocer todo lo relacionado a su personalidad.