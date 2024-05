¿Tienes pareja en este momento de tu vida? Si respondiste con un “sí”, contesta lo siguiente: ¿Qué es lo que caracteriza a tu relación sentimental? Créeme que muy pocas personas son capaces de mencionar eso. Por suerte para todos, existe este test visual capaz de brindar dicha información rápidamente. Para que ello suceda, deberás mirar la imagen que acompaña la nota para luego elegir una pareja. Tienes que escoger la que creas que está más enamorada. No puede ser otra. Por favor, haz caso porque solo cuentas con una oportunidad. Si seleccionas cualquiera, acabarás perdiendo tu tiempo porque no leerás algo exacto. Como yo ya me sumé a la prueba, puedo decirlo sin ningún problema.

Imagen del test visual

¿Cuántas parejas hay en la imagen del test visual? Tres. Todas luces felices, pero recuerda que debes quedar con la que, a tu entender, es la más enamorada. Una vez que des tu respuesta, tocará leer los resultados de la prueba, que, por cierto, no poseen validez científica.

TEST VISUAL | Esta imagen te muestra tres parejas. Tienes que escoger una. (Foto: namastest.net)

Resultados del test visual

Pareja 1:

Si elegiste esta pareja, lo que caracteriza a tu relación sentimental es la pasión. Tú y tu amor son intensos y sensuales. Siempre intentan disfrutar el uno del otro en todo sentido.

Pareja 2:

Si escogiste esta pareja, lo que caracteriza a tu relación sentimental es la compañía. Tú y tu amor están juntos en la salud, en la enfermedad, en la alegría y en la tristeza.

Pareja 3:

Si seleccionaste esta pareja, lo que caracteriza a tu relación sentimental es la confianza. Tú y tu amor no tienen celos. Están seguros de que ninguno hará algo malo para dañar lo que han construido.

¿Cuáles son los tres pilares imprescindibles de una relación sentimental sana?

El sueño de muchas personas es llegar a tener una relación sentimental sana. Sin embargo, muy pocas conocen que esta posee tres pilares imprescindibles que, de acuerdo a la página web itaepsicologia.com, son: la confianza, el respeto y el compartir.