No tengo ninguna duda de que te va a gustar este test visual. ¿Por qué estoy seguro de eso? Porque sé que quieres saber cómo eres en realidad y la prueba puede darte esa información rápidamente. A raíz de que participé en la misma, me animo a decir todo esto y siempre he sido honesto contigo. ¡Ojo! Aquí solo tendrás que quedarte con uno de los mandalas que aparecen en la imagen de abajo para que descubras muchas cosas relacionadas a tu personalidad. No lo pienses tanto. Para que te conozcas mejor, esta es tu mejor opción. De verdad, no me cansaré de recomendarla. Me ha encantado. Créeme que estás a un paso de la gloria. Tu verdadera forma de ser puede quedar expuesta ahora mismo.

Imagen del test visual

En la imagen del test visual hay seis mandalas distintas. Acepto que se me hizo difícil elegir una, pero tuve que toma una decisión y por eso me quedé con la que más me gusta. Hazlo tú también y leerás los sorprendentes resultados de la prueba, pero ten en cuenta que estos no poseen validez científica, como muchos piensan.

TEST VISUAL | Esta imagen te muestra seis mandalas distintos. Indica con cuál te quedas. (Foto: namastest.net)

Resultados del test visual

Mandala 1:

Si escogiste este mandala, te atraen los pequeños detalles. Tienes mucha curiosidad por las cosas. Es por eso que llegas a saber sobre distintos temas. Eres una persona informada.

Mandala 2:

Si elegiste este mandala, eres alguien que piensa que el dinero se debe gastar en experiencias y no en cosas. Te gustaría viajar por el mundo entero.

Mandala 3:

Si escogiste este mandala, nunca estás satisfecho(a). Consideras que no tienes las suficientes experiencias. Siempre quieres más.

Mandala 4:

Si elegiste este mandala, sabes muy bien lo que quieres. Te enoja tener que gastar tu tiempo para ganarte la vida.

Mandala 5:

Si escogiste este mandala, no le temes al peligro. Te gusta el poder. Si puedes, ayudas a las personas. Siempre mantienes los pies en la tierra.

Mandala 6:

Si elegiste este mandala, siempre quieres algo más grande que lo que tienes. Buscas estar en contacto con la naturaleza en todo momento. Te encanta el mundo. Eres un pensador.

La importancia del autoconocimiento

En la página web cepsicologia.com se explica que el autoconocimiento es fundamental, ya que le permite a una persona saber lo que quiere en la vida, “ya sea en grandes proyectos o en el día a día”. Además, le permite gestionar mejor sus emociones, “incluso en las situaciones más difíciles”.

