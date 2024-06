¿Sientes que el aburrimiento te está abrumando en estos momentos? Te entiendo perfectamente. Hace unas horas me encontraba en dicha situación, pero eso acabó con la actividad que te enseñaré a continuación. Consiste de un test visual que está dispuesto a revelarte cómo visualizas a los demás . No tendrás que seleccionar una figura; por el contrario, tu intuición o análisis será tu ayudante. Cuando desarrollé este juego mental quedé más que sorprendido y me agradó completamente por jugabilidad. Por esa razón, no quise desaprovechar la oportunidad para enseñártelo. ¿Te encuentras listo? ¡Conoce las instrucciones en el siguiente párrafo!

El gráfico de hoy te está mostrando la oficina de una reconocida empresa. En este espacio, se encuentran tres hombres, pero solo uno de ellos es el verdadero gerente. Para ti, ¿cuál es? Te pediré que tomes tu tiempo con el propósito de determinar la respuesta porque no existirá un segundo intento.

TEST VISUAL | Trata de analizar cada detalle que te muestra tu gráfico. Tu respuesta dirá mucho de ti.

Resultados del test visual

PERSONA 1

De seleccionar este hombre en traje elegante, eres alguien que está dispuesto a ser comunicativo con los demás. Siempre los apoyas y te agrada relacionarte con ellos para incrementar tu lista de amistades.

PERSONA 2

¿Te interesó esta opción? Esto te quiere revelar que subestimas a los demás y no estás dispuesto a ayudarlos cuando te necesitan. Crees que tus conocimientos y capacidades son mejores. Deberías mantener la humildad.

PERSONA 3

Si te orientaste por esta opción, siempre te muestras tal como eres. Jamás te crees ante los demás y muchos te consideran alguien humilde, debido a que tienes un buen trato, eres cortés y sueles ser empático.

RECUERDA: Este test visual es solo para fines de entretenimiento y autoconocimiento. No debe tomarse como una evaluación psicológica profunda o un reemplazo del consejo profesional.

RECUERDA: Este test visual es solo para fines de entretenimiento y autoconocimiento. No debe tomarse como una evaluación psicológica profunda o un reemplazo del consejo profesional.