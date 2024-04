Hasta el momento, no conozco a ninguna persona que se haya arrepentido de haber participado en este test visual. Y es que la prueba realmente es estupenda. A mí me encanta. Tanto así que no dejo de recomendarla a mis seres queridos. Si participas en la misma, recibirás información sobre tu personalidad en un dos por tres. Aquí simplemente tienes que elegir una taza de café. La que más te llame la atención. Si escoges cualquier otra, no acabarás conociendo más acerca de tu forma de ser y perderás tu tiempo. Así funcionan las cosas. Yo cumplo con avisarte. Súmate a este contenido de una vez por todas. ¡No hay pierde!

Imagen del test visual

¿Cuántas tazas de café hay en la imagen del test visual? Seis y ninguna es igual a la otra. Cada una posee un diseño único. Míralas bien para que sepas con cuál te quedarás al final. Los resultados de la prueba esperan por ti, pero ojo a esto: ninguno posee validez científica.

TEST VISUAL | Esta imagen te muestra seis tazas de café. ¿Cuál escoges? (Foto: namastest.net)

Resultados del test visual

Taza de café 1:

Si seleccionaste esta taza de café, eres responsable y solidario(a). Tu objetivo principal es ayudar a los demás. Das buenos consejos. Te esfuerzas al máximo para alcanzar tus metas.

Taza de café 2:

Si escogiste esta taza de café, la rutina te asfixia. La libertad es muy importante para ti. No desperdicias energía. Quieres hacer muchas cosas durante el día. Eres una persona ambiciosa.

Taza de café 3:

Si seleccionaste esta taza de café, eres una persona que para conectada con su pasado. Tienes una percepción muy antigua, la cual se basa en recuerdos.

Taza de café 4:

Si escogiste esta taza de café, no siempre expresas tus sentimientos. En situaciones difíciles eres capaz de mantener la calma. Sueles preocuparte por tu bienestar.

Taza de café 5:

Si seleccionaste esta taza de café, siempre dices lo que piensas. Eres una persona muy transparente. En muchas ocasiones, te muestras débil. Tu instinto jamás te defrauda.

Taza de café 6:

Si escogiste esta taza de café, eres un amante de la vida. Destacas por ser amable y porque te gusta descubrir cosas. Aprovechas cada situación que se te presenta.

¿Este test visual te pareció interesante porque te permitió aprender más sobre tu forma de ser o personalidad? Estas pruebas resultan muy interesantes por la información que brindan. ¡Tienen bien ganada su popularidad en las redes sociales!

¿Cuándo inicia el desarrollo de la personalidad?

Para responder esta interrogante, te comento que en la página web de Canal Salud IMQ se indica que “el desarrollo de la personalidad se inicia desde que nacemos, aunque es en la adolescencia cuando comienzan a sentarse las bases que nos definirán mentalmente. La búsqueda de nuestra propia identidad requiere de exploración, pensamiento crítico y confianza en uno mismo”.

