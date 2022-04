Aprovecha al máximo tu tiempo libre sumándote al test de personalidad que Depor te presenta en esta nota. La prueba viral psicológica es capaz de indicarte si eres una persona racional, pero antes tienes que decir qué ves primero en la imagen.

Tu respuesta, de acuerdo a MDZ Online, es muy importante. No se te vaya a ocurrir mentir. Ten en cuenta que solo hay dos opciones: la botella y los cubiertos. Además, cada alternativa presente en la ilustración posee un significado distinto. ¡Ya lo sabes!

Imagen del test viral 2022

Esta ilustración te ayudará a saber si eres una persona racional. Solo dinos si viste primero la botella o los cubiertos. (Foto: MDZ Online)

Respuestas de la prueba psicológica

Botella:

Si viste primero la botella, eres una persona muy racional. Nunca tomas una decisión sin pensarla dos veces. Guardas los secretos más profundos de mucha gente. Eres obsesivo a la perfección. Tienes una memoria privilegiada. Nada pasa por alto delante de tus ojos. Te es muy difícil reconocer tus errores. No te permites cometer equivocaciones. Destacas por tu gran compromiso en cada proyecto que emprendes.

Cubiertos:

Si viste primero los cubiertos, eres una persona con un gran espíritu aventurero. Eres sociable. Te encanta comenzar conversaciones con desconocidos. Consideras que la vida es muy corta como para perder tiempo en asuntos banales. Siempre evitas las discusiones. No toleras los malos tratos. No soportas que te den órdenes. Te vas de los lugares donde sientes que no puedes crecer.

¿Qué es un test de personalidad?

Los test de personalidad son cuestionarios que son diseñados o creados con el fin de evaluar la personalidad de un individuo. En otras palabras, te permiten conocer cómo realmente es una persona. Las pruebas que circulan en redes sociales generalmente consisten en responder una sola pregunta: ¿Qué ves primero en la imagen? La contestación permitirá al usuario saber sobre su forma de ser.

¿Cuál es el origen de los test de personalidad?

De acuerdo a Wikipedia, los primeros test de personalidad fueron desarrollados en 1920. Estos cuestionarios “tenían como objetivo facilitar el proceso de selección de personal, particularmente en las fuerzas armadas”.

En estos tiempos, muchos usuarios de distintas partes del mundo tienen interés por saber más sobre su forma de ser. Es por eso que en redes sociales hay varias pruebas sencillas que permiten a los internautas conocer todo lo relacionado a su personalidad.