El reloj nunca miente. Indica que es hora que descubras cómo eres realmente. Para que eso pase, tienes que sumarte a este test visual, que consiste en brindar una respuesta sincera. ¡No se te ocurra mentir aquí porque después te arrepentirás!

Para ser más directos, te cuento que debes contestar la siguiente pregunta: ¿Qué captaste primero en la imagen de abajo? Dicha interrogante es muy fácil. Participar en la prueba no quitará bastante tiempo, así que anímate de una vez.

Imagen del test visual

En la imagen del test visual hay dos dibujos: el de un cocodrilo y el de un bote con personas. Por lo tanto, solo hay dos posibles respuestas. No menciones otro elemento. Con respecto a los resultados de la prueba, estos los leerás después. Si en caso no lo sabías, no poseen validez científica.

TEST VISUAL | En esta imagen se aprecia dos dibujos: el de un cocodrilo y el de un bote con personas. ¿Cuál captaste primero? (Foto: namastest.net)

Resultados del test visual

Cocodrilo:

Si captaste primero el cocodrilo, eres una persona práctica, pragmática y cautelosa. Tienes una gran capacidad para resolver problemas, pero muchas veces te centras más en los aspectos negativos que en los positivos.

Bote con personas:

Si captaste primero el bote con personas, sueles prestar mucha atención a los detalles. Eres una persona creativa y soñadora. Posees una gran imaginación y excelentes ideas.

La importancia del autoconocimiento

En la página web cepsicologia.com se explica que el autoconocimiento es fundamental, ya que le permite a una persona saber lo que quiere en la vida, “ya sea en grandes proyectos o en el día a día”. Además, le permite gestionar mejor sus emociones, “incluso en las situaciones más difíciles”.

