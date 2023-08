Estuve pensando qué decirte sobre este test visual y decidí hablarte sobre mi experiencia al participar en el mismo. Puedo asegurarte que he quedado satisfecho porque no he tenido la necesidad de realizar algo difícil para saber si destaco o no por mi inteligencia. Es tiempo que tú también conozcas más sobre tu persona. Anímate a sumarte a esta prueba, que es estupenda, al igual que “la que consiste en encontrar un huevo real” y “la que revela tu estado mental actual, según el garabato que elijas”.

Para acceder a la información indicada en el primer párrafo, solo tienes que mirar la imagen que he dejado más abajo y luego indicar, con total sinceridad, qué fue lo que viste primero. Tu respuesta es fundamental. Apenas contestes, debes ir a la sección de los resultados del test, que son impactantes, pero ojo: no poseen validez científica.

La imagen del test visual

No hay muchas opciones en la ilustración de la prueba. Simplemente están el lobo y el individuo. Cada alternativa posee un significado diferente. Es por eso que te recalqué en el párrafo anterior que no debes mentir. Engañar te perjudicará. Si haces lo que no está permitido, perderás tu tiempo.

TEST VISUAL | Esta imagen, que posee un fondo de color rosado, te muestra dos dibujos: el de un lobo y el de un individuo. (Foto: MDZ Online)

Estos son los resultados del test visual

Lobo:

Si viste primero el lobo, das buenos consejos y por eso tus seres queridos acuden a ti con frecuencia para que los orientes. Odias equivocarte. Te cuesta reconocer un error. Eres obstinado(a) y testarudo(a). Jamás tomas una decisión apresurada. Antes de elegir analizas todos los pros y contras. Sobresales por tu gran convicción. Sabes bien lo que quieres en la vida.

Individuo:

Si viste primero el individuo, prefieres guardar silencio para evitar malos entendidos. No te agrada discutir. Eres atento(a), amable, muy meticuloso(a) y detallista. Destacas por tu gran inteligencia. En la mayoría de eventos a los que vas llegas a ser el centro de atención. Siempre tienes tema de conversación. No tienes problema para interactuar con extraños

¿Aprendo algo al resolver este test?

Gente como tú y yo, por lo general, cree de manera errónea que la mayor parte de las personas comparten los mismos puntos de vista, actitudes, opiniones y rasgos que ellos, por lo que recurriendo a este tipo de actividades podemos llegar a entendernos mejor, al mismo tiempo que nos ayudará a desarrollarnos.

