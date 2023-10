Son muy pocas las personas que conocen todo sobre su personalidad. Si quieres pertenecer a ese grupo, tienes que participar en este test visual, que consiste en realizar una actividad sumamente sencilla: solo selecciona una de las piedras preciosas que aparecen en la imagen de más abajo para acceder a la información correspondiente a tu forma de ser. ¡Aprovecha!

Te recomiendo que elijas la que más te guste. Si solo escoges una por cumplir, los resultados que obtendrás no serán exactos y habrás perdido tu tiempo. Varios usuarios tuvieron que aprender a la mala. No cometas ese error. Es tu oportunidad de hacer las cosas bien.

La imagen del test visual

Decir que hay pocas piedras preciosas en la imagen es mentir, pues son 10 las que están presentes. Míralas con atención antes de seleccionar una. No te preocupes por el tiempo porque no debes tomar una decisión rápida. Por otro lado, te recalco que este test visual no posee validez científica.

TEST VISUAL | Esta imagen te permite apreciar muchas piedras preciosas. Debes escoger una. (Foto: namastest.net)

Los resultados del test visual

Piedra preciosa 1:

Si seleccionaste esta piedra preciosa, eres una persona digna, sabia, desinteresada, orgullosa, honesta, amable y tranquila. Siempre piensas antes de decir algo.

Piedra preciosa 2:

Si escogiste esta piedra preciosa, estás lleno(a) de energía. Eres una persona apasionada. Cuando luchas contra algo haces que la otra parte se arrepienta de estar viva.

Piedra preciosa 3:

Si seleccionaste esta piedra preciosa, eres una persona indomable, rebelde, valiente, orgullosa y decidida. Tienes la capacidad de transmitir fuerza a los que te rodean.

Piedra preciosa 4:

Si escogiste esta piedra preciosa, tus habilidades de comunicación son impecables. Eres una persona tranquila y mesurada. Tienes una energía fuerte. Imaginas muchas cosas.

Piedra preciosa 5:

Si seleccionaste esta piedra preciosa, eres una persona misteriosa, curiosa y, en cierta forma, extraña.

Piedra preciosa 6:

Si escogiste esta piedra preciosa, sueles estar atraído(a) por la Luna. Te encantan las aventuras. Eres una persona compasiva. Tus conversaciones suelen ser espirituales.

Piedra preciosa 7:

Si seleccionaste esta piedra preciosa, rara vez comete errores. La gente quiere estar cerca de ti. Eres una persona aguda, sensacional y apasionada. Posees un aura fuerte.

Piedra preciosa 8:

Si escogiste esta piedra preciosa, aprecias el trabajo en equipo. Brillas en la oscuridad. Eres una persona cálida, amable, creativa, alegre y apasionada.

Piedra preciosa 9:

Si seleccionaste esta piedra preciosa, eres una persona sensible, compasiva, amable y abierta. Irradias energía fresca.

Piedra preciosa 10:

Si escogiste esta piedra preciosa, eres una persona perspicaz y dinámica. Consideras que el honor y la fortaleza son fundamentales en la vida.

¿Cuándo inicia el desarrollo de la personalidad?

Para responder esta interrogante, te comento que en la página web de Canal Salud IMQ se indica que “el desarrollo de la personalidad se inicia desde que nacemos, aunque es en la adolescencia cuando comienzan a sentarse las bases que nos definirán mentalmente. La búsqueda de nuestra propia identidad requiere de exploración, pensamiento crítico y confianza en uno mismo”.

