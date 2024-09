Un animal que me encanta su simbolismo es el tigre, pues se le considera fuerte, victorioso y de poseer una fortaleza increíble ante cualquier problema que aparezca. Por esa razón, he creado una actividad inspirada en estos mamíferos de la selva, pero no es algo simple porque se trata de un test visual que está dispuesto a revelarte qué sentimientos dominan tu interior. Sí, así como lo estás leyendo, conocerás en menos de un minuto datos novedosos de tu personalidad. ¿Cómo lo lograrás? Tendrás que elegir una de las alternativas o confiar en lo que te recomienda tu intuición. ¿Ya te sientes preparado para jugar? Antes de comenzar con tu intento, tienes que seguir estas reglas para una mejor experiencia: ser sincero de principio a fin y no cambiar de alternativa una vez escogida. ¡Mucha suerte!

Elige una opción de la imagen

Test visual: Solo selecciona aquel tigre que te llame la atención y descubre qué quiere decirte. (Foto: Composición Freepik / Depor)

Conoce los resultados del test visual

¿ELEGISTE EL TIGRE 1?

En caso de escoger esta primera opción, la ira es el sentimiento que te controla profundamente. En situaciones de frustración, pierdes el control y no puedes mantener la calma. Actúas de forma impulsiva y eso afecta en tus relaciones. Te aconsejo que practiques técnicas de respiración y meditación para mantenerte tranquilo.

¿ELEGISTE EL TIGRE 2?

El miedo se apodera de ti en situaciones donde sientes duda. Pese a que es algo natural que lo percibe cada persona, en tu caso quedas paralizado y te impide avanzar. Ese sentimiento te controla muchas veces y eso te limita a que sigas intentando. Tienes que intentarlo y notarás que tu confianza se incrementará.

¿ELEGISTE EL TIGRE 3?

Si te decidiste por este tigre, debo indicarte que la culpa te controla. Te cuesta superar los errores del pasado y sientes que pudiste haber hecho algo distinto. Ese sentimiento te impide avanzar con libertad. Es importante que acepte que no eres perfecto y cometerás equivocaciones, pero la cuestión es vivir el presente.

RECUERDA: La presente prueba está diseñada para entretenerte y brindarte un autoconocimiento personal. No considerarlo como una evaluación psicológica ni sustituir el asesoramiento de un profesional de esta materia.

¿Te encantó esta prueba mental porque te ayudó a conocer mejor tu personalidad? Desde mi punto de vista, estas evaluaciones son fascinantes debido a la información que entregan. Si estás dispuesto a vivir una experiencia similar, hay una extensa lista de actividades mentales para realizar cuando gustes. ¿Cómo podrás accederlo? Sencillo: ingresando al siguiente enlace que te ofrece lo más sorprendentes test de personalidad . ¡No esperes más!

