No todos los días uno tiene la posibilidad de participar en un test visual como este. Cuando encontré esta prueba, quedé atónito porque me di cuenta que se me había presentado una gran oportunidad para conocerme mejor. ¡Y felizmente la aproveché! Aquí solo debes mirar la imagen de abajo y luego responder qué harías primero. Pero antes de que digas algo, te recalco que es fundamental contestar con honestidad, ya que la mentira no te permitirá leer información exacta sobre tu forma de ser. ¡Ya te avisé! Los usuarios que no me hicieron caso, acabaron lamentando todo el tiempo que perdieron actuando equivocadamente. Espero que no cometas el mismo error que ellos.

En la imagen del test visual se puede apreciar el interior de una casa, donde una tetera debe ser apagada, un bebé llora, un teléfono recibe una llamada y un perro muerde un cojín. Si tú ingresaras a esa vivienda y vieras todo lo que pasa en la misma, ¿qué harías primero?

TEST VISUAL | Esta imagen te muestra el interior de una casa, donde una tetera debe ser apagada, un bebé llora, un teléfono recibe una llamada y un perro muerde un cojín. (Foto: namastest.net)

Apagar la tetera:

Eres una persona apasionada y bastante irascible. Nada te impide alcanzar tu objetivo. Tomas decisiones rápidamente. Te aburres de la monotonía. No te agradan las sorpresas. Te resulta más fácil seguir un plan. Te preocupas por tu seguridad.

Contestar el teléfono:

Eres una persona centrada y diplomática. Puedes comunicarte fácilmente. Te gusta hacer amigos y ser el centro de atención.

Atender al bebé que llora:

Eres una persona tranquila e ingeniosa. Estás dispuesto(a) a sacrificarte por el bien de los demás. Disfrutas ayudar a los demás. Valoras las relaciones humanas. Te da miedo la soledad.

Detener al perro que muerde el cojín:

No puedes soportar el desastre. Es importante que mantengas todo bajo control. Eres una persona que conoce las respuestas de muchas preguntas.

La importancia del autoconocimiento

En la página web cepsicologia.com se explica que el autoconocimiento es fundamental, ya que le permite a una persona saber lo que quiere en la vida, “ya sea en grandes proyectos o en el día a día”. Además, le permite gestionar mejor sus emociones, “incluso en las situaciones más difíciles”.

