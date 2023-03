Una simple imagen tiene la total capacidad de revelar cuáles son nuestros peores enemigos que están dentro de nosotros. Uno de estos ‘rivales a vencer’ son las inseguridades. Este test visual te puede mostrar precisamente cuáles son y más allá de ello como superarlas. ¿Estás listo para conocer más sobre ti?

La imagen en realidad es algo confusa y tiene un poco aterradora. Claramente se aprecian unas flores y dentro de ellas ojos humanos. En este test visual tienes que mirar por algunos segundos esa ilustración y lo que capte tu atención de manera inmediata será el elemento con el que tendrás que quedarte hasta el final de la prueba.

El siguiente paso es que busques el significado de esa figura en la lista de resultados que te brindaremos líneas más abajo. Allí te mostraremos cuáles son tus inseguridades, pero lo más importante es que conocerás como superarlas.

La imagen abstracta del test visual

Mira con paciencia pues lo que identifiques rápidamente te guiará hacia los resultados del test visual.| Foto: chedonna

Los resultados del test visual

Si viste primero las flores, significa que tu mayor inseguridad viene de los demás. Tienes miedo de no poder juzgar correctamente a los demás, por lo que tienes miedo de ser engañado por personas mal intencionadas que puedan mentirte para engañarte y aprovecharse de ti y de tu inocencia. Tu miedo está muy bien fundado, ya que muchas personas pueden ser consideradas maliciosas hoy en día, pero te aconsejamos que tengas más fe en ti mismo: no dejes que las sospechas te alejen incluso de las personas que realmente se acercan a ti con las mejores intenciones. ¡Intenta ser lo más objetivo posible en tus juicios y no te vayas siempre sesgado!

Si te llamaron la atención los ojos escondidos dentro de las flores de esta imagen, significa que tu mayor inseguridad es la de no ser nunca suficiente. Tienes tanto miedo de ser juzgado por los demás que te has convencido de que nunca serás lo suficientemente bueno para merecer su aprobación. Piensas que todos los que conoces te están juzgando (y juzgando negativamente). En realidad, muy a menudo esta creencia no se basa en datos reales. Muy a menudo, todo está en tu cabeza: trata de vivir con una pizca extra de serenidad y trata de ser simplemente tú mismo, ¡sin importar lo que los demás puedan pensar!

Si fue la mariposa lo que llamó tu atención, significa que tu mayor inseguridad proviene del miedo al mundo exterior. Tienes miedo constante de que te pase algo horrible a lo que no sabrás cómo reaccionar y para lo que no encontrarás remedio. Siempre te sientes a merced de los acontecimientos porque no tienes suficiente confianza en tus habilidades. En su lugar, deberías empezar a pensar que cada persona acumula una cierta cantidad de experiencia en su vida y que, precisamente por lo que hemos aprendido, ¡nos hacemos gradualmente mejores para contrarrestar los peligros y los eventos inesperados! ¡Tú también te has convertido en uno, aunque no te des cuenta!

¿Este test visual te pareció interesante porque aprendiste más de ti y de tu forma de ser o pensar? Estas pruebas resultan muy interesantes y, en algunos casos, muy difíciles de realizar, pero siempre te dejan una enseñanza. Si quieres seguir poniendo a prueba tus conocimientos, te contamos que hay una gran lista de desafíos y retos que puedes realizar y solo tienes que darle clic al siguiente enlace con más test visuales en Depor, y listo. ¿Te animas?

