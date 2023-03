La imagen que te dejaremos líneas más abajo tiene muchas revelaciones para todo aquel que intente someterse a esta novedosa prueba. El test visual tiene la particularidad de mostrarte si posees una personalidad solitaria, es decir si prefieres pasar tiempo contigo mismo que pertenecer a un círculo social con el cual podrías disfrutar.

Para conocer los resultados, simplemente tendrás que mirar por algunos segundos la imagen que vamos a presentar abajo. La ilustración no es extraña, pero si un poco ‘oscura’. En ella se aprecia un encendedor que tiene aspecto de vela y también a su lado un cigarro. Tú tendrás que decirnos cuál de todos ellos llamó más tu atención.

Y si ya tienes en mente tu respuesta, la etapa que sigue en el test visual es que conozcas el significado de esa figura en la lista de resultados que te dejamos más abajo. Estamos casi seguros que los resultados que obtengas te dejarán sin palabras.

La imagen del test visual de la soledad

En la imagen del test visual se aprecia un encender, un cigarro, un vela y una puerta.| Foto: chedonna

Los resultados del test visual

La vela

Si has elegido este elemento, significa que la mejor estrategia para desconectar es detenerte antes de que se te acabe. No eres alguien que pueda ignorar sus responsabilidades o dedicarse menos de lo habitual a sus principales actividades sociales. Siempre necesitas llegar al límite de tus fuerzas antes de poder detenerte: solo te aconsejamos que aprendas a reconocer ese límite para poder detenerte siempre unos pasos antes. Con este movimiento evitarás una crisis nerviosa muy peligrosa.

El encendedor

En esta imagen, el encendedor está pintado para que se funda casi por completo con la vela roja. Si te has fijado en la parte metálica del encendedor en la parte superior de la vela, significa que eres de los que se prende fuego rápidamente. Literalmente necesitas una chispa para encender la ira que genera una larga serie de tensiones y frustraciones que acumulas durante tu vida diaria. Como eres una persona muy responsable y muy cortés, con el tiempo has aprendido a limitar tus arrebatos de ira y a manejar tus reacciones demasiado violentas. Has aprendido a manejar muy bien el estrés, pero no es lo mejor para ti.

El cigarro

Si has elegido el cigarrillo significa que tu mente necesita permitirse pequeños pero frecuentes descansos entre una actividad y otra para mantener bajo el nivel de estrés y poder gestionar mejor todas tus energías físicas y mentales. No importa en qué “vicio” o estrategia te apoyes para relajar tu cuerpo y tu mente. Nuestro consejo es confiar en estos pequeños puntos de venta para mantener la moral alta y el estrés bajo.

La puerta

La puerta siempre ha sido símbolo de paso, tránsito, descubrimiento, cambios profundos y nuevas oportunidades. No es casualidad que digan “cuando una puerta se cierra, otra puerta se abre”. Cuando vemos una puerta siempre sentimos la curiosidad de descubrir qué hay más allá, si hay un camino que nos pueda alejar del lugar en el que nos encontramos o hacia nuevos descubrimientos. Si has elegido este símbolo, significa que es la rutina la que baja tus niveles de energía. Odias sentirte atrapado en una serie de rutinas, ritmos y plazos que son siempre los mismos. Para mantener altos tus niveles de energía, necesitas Literalmente dejar las cosas atrás.

¿Este test visual te pareció interesante porque aprendiste más de ti y de tu forma de ser o pensar? Estas pruebas resultan muy interesantes y, en algunos casos, muy difíciles de realizar, pero siempre te dejan una enseñanza. Si quieres seguir poniendo a prueba tus conocimientos, te contamos que hay una gran lista de desafíos y retos que puedes realizar y solo tienes que darle clic al siguiente enlace con más test visuales en Depor, y listo.