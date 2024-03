Conocer aspectos de tu personalidad nunca fue tan fácil. Yo quedé sorprendido segundos después de haber desarrollo este test visual, pues cuenta con la capacidad de indicar si eres egoísta o no de una manera muy didáctica. Tienes que comparar cada alternativa que te muestro con la única finalidad de escoger aquella que guarda más parecido con la manera en cómo cierras el puño. Debes entender que en esta clase de pruebas no existe respuesta correcta ni incorrecta, únicamente vamos a examinar minuciosamente tu mente. Además, es importante saber que existe un único requisito: ser completamente sincero, pues de lo contrarios los resultados que recibas no serán los más adecuados para ti. Ahora, si estás dispuesto a conocer estas revelaciones te dejaré la gráfica a continuación.

Mira la imagen del test visual

Resulta importante que observes con bastante cuidado y luego de algunos segundos elijas una de las opciones que te mostramos.| Foto: namastest

1. Muchas veces crees que nunca podrías ser alguien de los que no ayudan a su entorno o brindan de lo que tiene, pero es porque no te das cuenta de que te estás haciendo daño a los demás.

2. No eres egoísta y tampoco el resto de personas te percibe así. Más bien eres desinteresado materialmente y entiendes que el crecimiento personal no es una competencia.

3. El mundo te percibe como una persona egoísta, pero puede que no lo seas del todo, porque siempre intentas cambiar eso de ti. Sabes que no está bien y trabajas en ello para ser mejor.

