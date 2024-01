La prueba que te presentaré a continuación es una de las más reveladoras con las que me he topado. Este test visual tiene la facultad de indicarte ciertos aspectos de tu personalidad, pero antes tendrás que elegir solo una de las alternativas que aparecen en la gráfica. En la ilustración se aprecia una naranja y un limón, ambos cítricos. Pero deberás elegir solo una de estas alternativas, pero siempre basándote en la sinceridad. No cambies de respuestas en el transcurso de esta prueba. Ten en claro que aquí no existe situación correcta ni incorrecta, todo quedará a interpretación.

Mira la imagen del test visual

Tan solo debes elegir una de las opciones que te muestro y conocerás los resultados del test visual.

Conoce la solución del test visual

Naranja

Si elegiste la naranja, es probable que tengas un estilo de interacción social suave y agradable. Disfrutas de la compañía de los demás y tienes una personalidad cálida y amigable. Tu estilo de comunicación es dulce y positivo, aspectos que te ayudan a crear conexiones significativas con las personas que te rodean.

Limón

Si optaste por el limón, es posible que tengas un estilo de interacción social más ácido y directo. No temes decir lo que piensas y tienes una personalidad picante y con mucha energía. Aunque tu honestidad y franqueza pueden ser intimidantes para algunas personas, hay otros que te valoran por ser auténtico y valiente al momento de expresar tus opiniones.

