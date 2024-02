¿Te gustaría caminar por las calles conociéndote al 100 %? Hoy te doy la posibilidad de que participes en un test visual capaz de revelar tu verdadera personalidad. Para ello, deberás escoger una de las llamas que aparecen en la imagen que acompaña la nota. ¡Aprovecha!

Como podrás darte cuenta, no se te exige hacer algo difícil. Ni siquiera te quitará mucho tiempo tomar una decisión. Simplemente mira atentamente la ilustración y luego elige la que más te guste. No se te ocurra seleccionar al azar.

Imagen del test visual

¿Qué podemos apreciar en la imagen del test visual? Pues bastantes llamas que se diferencian por su diseño. Alguien las dibujó de esa manera y tú solo tienes que escoger una. Piensa bien. Luego no habrá marcha atrás. Con respecto a los resultados te aclaro que estos no poseen validez científica. Sé que muchos aseguran que sí, pero no es verdad.

TEST VISUAL | Esta imagen te muestra varias llamas y tú debes elegir una. (Foto: namastest.net)

Resultados del test visual

Llama 1:

Si escogiste esta llama, eres una persona a la que no le interesa la opinión de los demás. Sabes brillar por tu propia cuenta. Varios te admiran por eso, pero también están los que se alejan de ti debido a ello.

Llama 2:

Si elegiste esta llama, eres una persona creativa y muy curiosa. Te encantan las aventuras. Contagias tu entusiasmo.

Llama 3:

Si escogiste esta llama, siempre te pones del lado de los más débiles. Eres una persona humanista e idealista. Te asocias con causas que consideras correctas.

Llama 4:

Si elegiste esta llama, te encanta dar y recibir amor. Eres una persona apasionada.

Llama 5:

Si escogiste esta llama, eres una persona introspectiva, creativa y muy inteligente.

Llama 6:

Si elegiste esta llama, eres una persona que busca el equilibrio. Casi siempre tienes todo bajo tu control.

¿Este test visual te pareció interesante porque te permitió aprender más sobre tu forma de ser o personalidad? Estas pruebas resultan muy interesantes por la información que brindan. ¡Tienen bien ganada su popularidad en las redes sociales!

¿Cuándo inicia el desarrollo de la personalidad?

Para responder esta interrogante, te comento que en la página web de Canal Salud IMQ se indica que “el desarrollo de la personalidad se inicia desde que nacemos, aunque es en la adolescencia cuando comienzan a sentarse las bases que nos definirán mentalmente. La búsqueda de nuestra propia identidad requiere de exploración, pensamiento crítico y confianza en uno mismo”.

