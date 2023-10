Hoy en día, muchas personas practican yoga porque les ayuda a reducir el estrés. Si ese es tu caso, entonces sabes sobre la existencia de las posturas físicas. Bueno, te comento todo esto porque en este test visual tienes que indicar cuál es tu posición favorita. Al hacerlo, la prueba revelará si eres servicial o no. ¿Te animas a participar?

Es importante que mires con atención la imagen que he dejado abajo, ya que ahí se aprecian algunas posturas de yoga. Debes escoger tu preferida entre las opciones que están presentes. No menciones otra posición ni tampoco mientas porque perderás tu tiempo. ¡No digas después que no te avisé!

La imagen del test visual

Como te encuentras aquí, te recalco que hay seis posturas de yoga en la imagen. Todas son capaces de ayudarnos a relajarnos, así que no estaría mal que las hagas. Pero eso déjalo para después de tu participación en el test visual, que brinda resultados impresionantes, pero ojo que estos no tienen validez científica.

TEST VISUAL | Esta imagen te muestra varias posturas de yoga. Indica cuál es tu favorita. (Foto: namastest.net)

Los resultados del test visual

Postura de yoga 1:

Si esta es tu postura de yoga favorita, sabes que tanto las cosas buenas como malas forman parte de la vida. No te desanimas ante las dificultades. Tienes una gran fuerza interior y ganas de ganar.

Postura de yoga 2:

Si esta es tu postura de yoga favorita, eres una persona comunicativa, alegre, confiable y sincera. Tienes la capacidad para decir lo que piensas. La búsqueda de la verdad siempre será tu objetivo final.

Postura de yoga 3:

Si esta es tu postura de yoga favorita, no le temes a las batallas de la vida. Eres una persona muy decidida. Siempre intentas ver más allá.

Postura de yoga 4:

Si esta es tu postura de yoga favorita, tienes una gran capacidad de equilibrio. Resuelves problemas muy difíciles.

Postura de yoga 5:

Si esta es tu postura de yoga favorita, eres una persona servicial. No puedes quedarte sin hacer nada ante el sufrimiento del otro. Te consideras feliz.

Postura de yoga 6:

Si esta es tu postura de yoga favorita, eres una persona disciplinada. Escuchas más de lo que hablas. Siempre permaneces fiel a una verdad más grande que tú.

¿Qué es el yoga?

El yoga, de acuerdo a la página web de Medline Plus, “es una práctica que conecta el cuerpo, la respiración y la mente. Esta práctica utiliza posturas físicas, ejercicios de respiración y meditación para mejorar la salud general. El yoga se desarrolló como una práctica espiritual hace miles de años. Hoy en día, la mayoría de las personas en occidente que practican yoga lo hacen como ejercicio o para reducir el estrés”.

¿Cómo son las personas serviciales?

Las personas serviciales son aquellas que están dispuestas a ayudar y a complacer a los demás. Siempre intentan resolver los problemas ajenos, razón por la cual suelen ganarse el cariño y el aprecio de mucha gente.

