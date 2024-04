Las personas que están adaptadas a su propia realidad, son aquellas que siempre ven todo lo que sucede y buscan soluciones rápidas, para evitar caer en problemas. ¿Crees que eres parte de este selecto grupo? El test visual te dará un panorama distinto de lo que vienes pensando en tu día a día y que actitudes tomas de manera común, al momento de desarrollarte con las demás personas. No hay una respuesta en la prueba, la cual consta de afinar tus habilidades de percepción, mirando detenidamente la imagen que tiene dos connotaciones distintas. Solo una de ellas puede ser de tu elección. De acuerdo a las soluciones, puede que eres muy respetuoso con todas las personas y no haces lo que no te gustaría que te hagan o llega al límite de siempre tratar de ver el lado bueno de las cosas y rescatar la belleza de lo que te rodea. No te olvides que necesitas ser alguien 100% sincero para dar con la respuesta más idónea para ti.

Observa la imagen del test visual

Test visual: descubre si tienes los pies sobre la tierra. (Foto: MDZ Online)

Mira los resultados del test visual

Si viste una cebra...

Eres una persona que se caracteriza por poseer los pies en la tierra. Nada en tu vida es azaroso. Antes de elegir algo analizas en una balanza todos los pros y los contras. Los errores no están permitidos para ti. Eres muy respetuoso con todas las personas y no haces lo que no te gustaría que te hagan. Detestas las discusiones y los malos tratos. Siempre tratas de ponerte en los zapatos del otro para comprenderlo mejor. Eres muy generoso y colaborativo con lo que sabes y tienes.

Si viste un piano...

Eres alguien que se destaca por su capacidad creativa. Eres muy observador y detallista, nada se te pasa por alto. Tu actitud positiva te hace sobresalir en todos los ámbitos. Rara vez pasas desapercibido en los lugares a los que asistes. Siempre tratas de ver el lado bueno de las cosas y rescatar la belleza de lo que te rodea. Te gusta complacer a los demás pero sin olvidarte de ti mismo. Tu familia es lo más importante que tienes y los defiendes con uñas y dientes.

