Cuando estoy en mi horario de descanso o día libre, trato de realizar actividades que me mantenga activo físicamente y mentalmente. Habitualmente, hago ejercicio o ejecuto algún deporte en compañía de amistades, pero en estas últimas semanas, apareció una prueba sumamente interesante que me atrapó desde un primer momento: me refiero a los retos matemáticos. ¿Por qué? Se debe a que estos ejercicios encienden mis neuronas con el objetivo de que descubra cuál es su resultado. En caso estés dispuesto a vivir esta misma experiencia, te invito a jugar este nuevo acertijo que te complicará más de lo habitual porque pocos fueron los afortunados de superarlos. ¡Confía en tus capacidades y corónate como un experto en números!

Imagen del reto matemático

Un enunciado matemático pondrá a prueba a tus conocimientos. Observa con detenimiento dicho problema, pero sé rápido porque contarás con un total de 10 segundos. Si te concentras totalmente, te aseguro que te quedarás con la victoria en menos del tiempo solicitado. ¿Preparado? ¡Comienza el conteo!

RETO MATEMÁTICO | Trata de buscar su respuesta a la brevedad posible. (Foto: Composición Freepik / Depor)

Solución del reto matemático

¡El tiempo llegó a su fin! Si estás dudando con tu respuesta o los segundos fueron demasiados cortos, tranquilo, a continuación, te guiaré cómo debiste desarrollarlo. Como te indiqué anteriormente, la clave de la victoria era estar totalmente concentrado.

PASO 1: 6 x2 = 12

6 x2 = 12 PASO 2: 20 / 2 = 10

20 / 2 = 10 PASO 3: 10 - 12 + 10 = 8

Ante la explicación mostrada, la respuesta de este reto matemático es 8. ¿Acertaste o fallaste? No te preocupes, sin importar el resultado que hayas obtenido, te brindo mis sinceras felicitaciones por tratar de resolverla, pues cuentas con la intención de superar desafíos complicados.

¿Este reto matemático te pareció entretenido porque te permitió demostrar tus capacidades mentales? Estas pruebas resultan muy interesantes, pues te mantendrán concentrado y son perfectas para ejercitar tu cerebro. ¡Tienen bien ganada su popularidad en las redes sociales! Si quieres participar en otras igual de buenas que esta, te cuento que hay una gran lista que puedes mirar en cualquier momento. Solo tienes que darle clic al siguiente enlace con más retos matemáticos en Depor, y listo. ¿Te animas?