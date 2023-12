El destino quiso que llegaras hasta aquí. No hay otra explicación. Ingresaste a esta nota de Depor y ahora puedes conocer quién eres realmente con el test visual de aquí. Y todo en un dos por tres. Solo vas a tener que indicar cuál es tu rosa preferida entre todas las que aparecen en la imagen que he colocado abajo.

No es obligatorio que brindes una respuesta rápida, pero sí sincera, pues la mentira no te permitirá acceder a la información exacta sobre tu persona. De ti depende que participar en la prueba no sea una pérdida de tiempo. Confío en que actuarás correctamente.

Imagen del test visual

En la imagen del test visual hay seis rosas de distintos colores. La que sea tu favorita es la que debes mencionar. Apenas hagas eso, lee los resultados de la prueba, que estoy seguro que te dejarán con la boca abierta, pero ojo a esto: ninguno posee validez científica.

TEST VISUAL | En esta imagen hay seis rosas. Indica cuál es tu preferida. (Foto: namastest.net)

Resultados del test visual

Rosa 1:

Si esta es tu rosa preferida, eres audaz y extrovertido(a). Sin embargo, a veces necesitas paz y tranquilidad. También destacas por ser honesto(a) y sincero(a). Sabes muy bien lo que quieres.

Rosa 2:

Si esta es tu rosa favorita, eres una persona que tiene la capacidad de apoyar a sus familiares y amigos. Los escuchas y les das buenos consejos. Para ti, es fundamental el bienestar de quienes te rodean.

Rosa 3:

Si esta es tu rosa preferida, eres una persona que destaca por su emocionalidad y sensibilidad. A veces, llegas a anticipar ciertas situaciones. Tienes muchos talentos ocultos.

Rosa 4:

Si esta es tu rosa favorita, eres curioso(a) y aventurero(a). Ves las cosas con optimismo. La felicidad te llega a través de la creatividad.

Rosa 5:

Si esta es tu rosa preferida, eres una persona que a menudo piensa en su salud y seguridad. Planificas todo cuidadosamente para el futuro cercano. Los planes a largo plazo pueden llegar a asustarte.

Rosa 6:

Si esta es tu rosa favorita, eres una persona disciplinada y dedicada. Te encantan los detalles y eso te convierte en un excelente empleado para cualquier empresa.

La importancia del autoconocimiento

En la página web cepsicologia.com se explica que el autoconocimiento es fundamental, ya que le permite a una persona saber lo que quiere en la vida, “ya sea en grandes proyectos o en el día a día”. Además, le permite gestionar mejor sus emociones, “incluso en las situaciones más difíciles”.

