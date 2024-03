En diversas ocasiones, he tenido la posibilidad de observar distintas ilusiones ópticas y me sorprendí por el arte que se plasmaba en estos dibujos, pues tratan de transmitir mensajes importantes hacia aquellos que tienen el privilegio de observarlos. Bajo esa línea, encontré este tipo de escultura que se usó como un interesante test visual con la finalidad de revelarte las dos cualidades más resaltantes de tu persona y, cuando me animé a jugarlo, efectivamente te transmiten dicha información. Es importante mencionar que muchos individuos presentan aptitudes que las diferencian de los demás, pero no saben cuáles son. Por eso, te invito a entretenerte con esta actividad que te tomará, sin exagerar, un minuto en concluirlo.

Imagen del test visual

En este gráfico artístico, se oculta dos figuras que se complementan entre sí. Es probable que los hayas notado, pero la silueta que captaste a primera vista se comprometerá en indicarte las cualidades más importantes de tu persona. Recuerda, no existe una segunda posibilidad y tómate el tiempo que desees. ¿Listo?

TEST VISUAL | Las cualidades son aquellas características que nos definen como personas. (Foto: Pinterest)

Resultados del test visual

UN FÓSFORO ENCENDIDO

Esta figura te está demostrando que tus cualidades más resaltantes de tu persona son la valentía y la justicia. En caso de la primera, afrontas tus temores y tratas de lograrlo pese a las consecuencias y, respecto a la segunda, estás orientado a actuar de manera imparcial equitativa y correcta.

UN HOMBRE ENCAPUCHADO

¿Visualizaste esta silueta? Entonces, te revela que tus cualidades destacadas son la perseverancia y la paciencia. Sueles esperar el tiempo indicado para conseguir lo que te has propuesto sin desesperarte, demostrando que no te rindes con facilidad, pese a los obstáculos que se te presenten en el camino.

