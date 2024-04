Mientras navegaba en Internet con la finalidad de buscar algún artículo o prenda para comprar, observé una actividad que me causó intriga porque indicaba que, con solo mirar una figura, se encargaría de brindarte una importante información sobre la personalidad. Te comentaré que, al principio, no creía hasta que lo desarrollé. Quedé sorprendido por los datos que me otorgaba respecto a las habilidades que poseo y, después de analizarlo, este ejercicio estuvo totalmente en la razón. ¿Estás dispuesto a jugar este entretenido test de percepción visual? Entonces, conoce las instrucciones que deberás seguir con el objetivo de que obtengas una agradable experiencia y te sea más sencillo de realizarlo. ¡Mucha suerte!

Imagen del test visual

Hoy, tendrás el privilegio de desarrollar una ilusión óptica. Es importante indicarte que este gráfico oculta dos figuras: un árbol y un ave. Según tu percepción, ¿cuál has visualizado primero? Cuando lo tengas claro, esta silueta te brindará un interesante mensaje respecto a tus habilidades más sorprendentes. ¿Listo para leer los resultados?

TEST VISUAL | Son dos figuras que se esconden en esta figura. (Foto: MDZ Online)

Resultados del test visual

¿UN ÁRBOL?

Eres una persona que suele comunicarse de manera efectiva ante cualquier ser humano. Expresas tus ideas con claridad. También analizas información, evalúas argumentos y resuelves problemas de una forma lógica, demostrando poseer un pensamiento crítico.

¿UN AVE?

Demuestras tener una capacidad para identificar los inconvenientes, idear soluciones e implementarlas con la finalidad de que no existan malos entendidos. Cuentas con una creatividad única y eres persistente, pues no estás conforme en caso no consigas los resultados esperados.

