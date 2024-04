Es común escuchar que, al obtener más edad, las personas van madurando, pero esto no sería totalmente cierto. Por suponer, he superado los 20 años y aún me agrada ver series animadas con mis hermanos menores o divertirme con ellos porque es parte de mi personalidad; no obstante, cuando debo realizar algunas cosas con responsabilidad, lo hago con total seriedad. Bajo esa línea, tú podrás descubrir en qué nivel se encuentra este rasgo de tu ser con este test visual de Depor que consiguió comentarios positivos por las descripciones que brinda y lo fácil de jugar. Sin exagerar, me tomó un máximo de 60 segundos en mis ratos libres y fue necesario, pues conocí datos ocultos. ¡No lo dudes y presta atención a las instrucciones detalladas en el siguiente párrafo!

Imagen del test visual

Esta actividad es diferente a las habituales que te sé presentar. No elegirás o mirarás atentamente hasta captar una silueta, por el contrario, tendrás que decirme cuántos animales hay en la imagen. Dependiendo de la respuesta que brindes, conocerás tu nivel de madurez en pocos segundos. Un punto importante a aclarar es que te tomes el tiempo necesario porque NO habrá un segundo intento.

Resultados del test visual

¿OBSERVASTE DOS ANIMALES?

Te cuesta reconocer y gestionar tus emociones, tales como impulsividad e ira. Tus ideas son rígidas y no te importa las consecuencias de tus actos; además, tienes dificultades para aprender y comprender conceptos nuevos. A ello, se debe añadir que no te agrada relacionarte con otras personas o dependes de alguien.

¿VISTE TRES ANIMALES?

Cuentas con las capacidades para comprender tus emociones propias y ajenas, sea en cualquier ámbito. Estás dispuesto a escuchar nuevas ideas y perspectivas para que se llegue a una solución. Respecto a tu socialización, posees las habilidades básicas, pues mantienes relaciones saludables con amistades y familiares, teniendo en mente colaborar sin recibir algo a cambio.

¿CREES QUE HAY CUATRO ANIMALES?

Cuentas con un alto autoconocimiento emocional profundo, pues tienes la capacidad de regular tus emociones, aplicas la resiliencia en situaciones adversas. Eso no sería todo, posees un pensamiento crítico y reflexivo, y ostentas increíbles habilidades para construir relaciones sólidas y significativas.

