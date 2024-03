Cada persona cuenta con singulares miedos que son difíciles de enfrentarlos, pues es parte natural de nuestro ser que se originan a base de experiencias o al momento de nacer, pero serían de gran motivación para tratar de comprender cómo los afrontamos. Eso sí, algunos seres humanos consideran que conocen a la perfección cuáles son sus temores; no obstante, estarían totalmente equivocados. ¿Te gustaría saber realmente lo que te causa pavor? Entonces, te enseñaré un interesante y simple test visual que se encargará de revelarlos en cuestión de segundos; es más, será tan entretenido que lo recomendarás a tus familiares y amistades. En lo particular, me gustó la dinámica de este ejercicio y no dudé en mostrártelo hoy para que obtengas la misma experiencia. ¿Preparado?

Imagen del test visual

En la imagen de la dinámica mental, observarás tres plumas que presentan diferentes estilos. En esta oportunidad, solo tendrás que seleccionar la que más te llame la atención y, de esta forma, podrás conocer cuáles son tus mayores miedos. En caso estés pensando si existe un límite de tiempo, no te preocupes, tómate los segundos necesarios para elegir, pero eso sí, no habrá una segunda ocasión.

TEST VISUAL | Este juego es una forma entretenida durante los ratos libres.

Resultados del test visual

PLUMA 1

En caso de seleccionar esta primera figura, te cuento que presentas temor a lo desconocido; es decir, te causa incertidumbre no saber qué te depara el futuro o cómo reaccionarías ante un hecho que jamás lo esperabas. Además, te genera miedo las alturas y arañas.

PLUMA 2

Si te gustó el diseño de esta segunda pluma, significa que presentas un gran pavor al fracaso, tales como no conseguir las metas que te has establecido a corto, mediano o largo plazo. A ello, debo añadir que no soportas los espacios cerrados y te cuesta hablar en público.

PLUMA 3

¿Seleccionaste la tercera pluma? En ese sentido, eres un individuo que no le agrada el rechazo, pues no se imagina ser excluido o no ser querido por la persona que tanto le agrada. Bajo esa línea, le genera temor creer que estará ligado a la soledad.

Estoy seguro que te interesarán estos 5 test visuales

¿Te fascinó resolver este test visual porque conociste un poco más sobre tu personalidad? Estas pruebas son muy interesantes y entretenidas durante los tiempos libres. ¡Tienen bien ganada su popularidad en las redes sociales! Si te interesa participar en otras igual de buenas que esta, te cuento que hay una gran lista que puedes mirar en cualquier momento. Solo tienes que darle clic al siguiente enlace con más test visuales en Depor, y listo. ¿Te animas?

TE RECOMIENDO VER ESTE VIDEO

Este reto visual puede ser una herramienta reveladora para entender, no solo tu propio estado emocional, sino también el de tu expareja.