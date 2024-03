Debo aceptar que me ha dejado atónito este test visual. ¿Cómo es posible que realizando algo tan simple pueda recibir tremenda recompensa? La prueba es espectacular. No hay punto de discusión. Se ha convertido en una de mis favoritas porque solo consiste en seleccionar una de las velas que están en la imagen que acompaña la nota. Pero no al azar. Tiene que ser la que más te haya llamado la atención. Cualquier participante que haga eso obtendrá información sobre su persona. Sí, en un dos por tres estará en la palma de tu mano. No hay ningún motivo como para no aprovechar esta oportunidad. ¿Sabes a cuánta gente le gustaría estar en tu lugar? Deja todo lo que estés haciendo y súmate a este contenido. Después no quiero arrepentimientos.

Imagen del test visual

¿Cuántas velas hay en la imagen del test visual? Siete. Cada una tiene un diseño diferente, pero todas están encendidas. Digamos que te ahorraron ese trabajo. En fin. Debes quedarte solo con una. Cuando ya tengas en claro cuál elegirás, será momento de que leas los resultados de la prueba. Curiosamente, han sido del agrado de muchos usuarios, a pesar de no tener validez científica.

TEST VISUAL | Esta imagen te muestra siete velas. Debes escoger una. (Foto: namastest.net)

Resultados del test visual

Vela 1:

Si elegiste esta vela, eres una persona que está un poco cansada. Necesitas relajarte. Tómate un tiempo para ti.

Vela 2:

Si escogiste esta vela, eres una persona exitosa. Tal vez estás en una posición de liderazgo. Pronto recibirás algo que luchaste bastante por tener.

Vela 3:

Si elegiste esta vela, eres una persona que contribuye significativamente a la sociedad. Viniste al mundo con una misión.

Vela 4:

Si escogiste esta vela, eres una persona que sabe cómo y cuándo actuar. Quienes realmente te aman aceptan tu forma de ser.

Vela 5:

Si elegiste esta vela, eres una persona equilibrada. Disfrutas cada segundo de tu vida. Te gusta aprender cosas nuevas.

Vela 6:

Si escogiste esta vela, eres una persona que anhela el conocimiento. Siempre quieres ser más inteligente. Te esfuerzas por ser el/la mejor.

Vela 7:

Si elegiste esta vela, eres una persona valiente y apasionada. Sabes escuchar.

La importancia del autoconocimiento

En la página web cepsicologia.com se explica que el autoconocimiento es fundamental, ya que le permite a una persona saber lo que quiere en la vida, “ya sea en grandes proyectos o en el día a día”. Además, le permite gestionar mejor sus emociones, “incluso en las situaciones más difíciles”.

