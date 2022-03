Considerada como una de las máximas exponentes femeninas del género urbano, Karol G llegará a México en junio para brindar un verdadero espectáculo hasta en ciudades diferentes. La popular ‘Bichota’ anunció su gira por varios países de Latinoamérica, donde no podía falta el territorio azteca. ¿Cuándo salen las entradas y cómo puedes comprarlas? Responde a estas y más preguntas en los siguientes párrafos. Nacida en Medellín, la artista colombiana prometió romperla en su nuevo tour, por lo que más te vale no perderte un solo detalle.

A pesar de que en las últimas semanas diversos exponentes del género urbano anunciaron sus presentaciones en lugares con gran capacidad de público, la cantante optó por presentarse en el Auditorio Telmex de Guadalajara el próximo 8 de junio, la Arena Monterrey el día 9 y la Arena Ciudad de México para el 11.

Tan solo en la pasada edición de Premios Lo Nuestro, la artista de 31 años estuvo nominada en 9 categorías y se llevó el premio a la ‘Mejor Canción del Año’ por ‘Bichota’, nombre de esta gira ya ha dado inicio y a la cual se han sumado fechas en el país para que los mexicanos disfruten de los éxitos ‘Tusa’, ‘Sin corazón’ y ‘Ocean’.

Karol G en México: ¿a qué hora inicia la preventa?

La preventa de boletos para el concierto de Karol G en Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México será el 4 de marzo, a través del sistema ‘Ticketmaster’, solo para tarjetahabientes Citibanamex, y Superboletos. Sobre el horario, aún se desconoce la hora exacta de apertura, aunque se presume que inicie a las 10:00 de la mañana.

08/06 | Auditorio Telmex, en Guadalajara.

09/06 | Arena Monterrey, en Monterrey.

11/06 | Arena Ciudad de México, en México City.

¿Cómo comprar boletos para el concierto de Karol G?

Para el concierto en la Arena Ciudad de México y la Arena Monterrey, los boletos estarán disponibles en Superboletos, mientras que para el Auditorio Telmex, en Guadalajara, la venta será a través de Ticketmaster. Así que hasta entonces, asegúrate de que tu tarjeta tenga el crédito suficiente para ser parte del ‘Bichota Tour’.

Karol G en México: precio de los boletos

Para los fieles seguidores de la cantante colombiana, este tour promete ser una grata experiencia por el momento de popularidad que vive. La colombiana sabe lo que es llenar estadios y estos conciertos son abordados por un sold out en cuestión de minutos, por lo que debes tener lista tu tarjeta de crédito para asegurar tu boleto.

No obstante, los precios de los boletos aún no han sido revelados por ninguno de los establecimientos donde se presentará, y es que no será hasta el próximo 4 de marzo, fecha en que inicia la preventa, que conoceremos finalmente cuáles serán los precios de los boletos más costosos de cada uno de sus shows.

Más sobre el ‘Bichota Tour’ de Karol G

Con un video de no más de un minuto de duración, la artista utilizó el audio del viral meme de Jonathan Lipnicki de la película Stuart Little que dice “Es hoy, es hoy”, mientras suena su despertador y ella despierta de un sueño profundo que hace alusión a que su regreso será “recargado”.

“Por fin puedo anunciar que nos vamos con el Bichota Tour por Latino América. Esta vez reloaded/ recargado. Vamos a pasar un chimba juntos. (Pre venta Mañana) Que no te lo cuenten. Los Amo, pues”, mencionó la cantante urbana en su cuenta, con más de 49.5 millones de seguidores.