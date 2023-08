Los desafíos visuales se encargan de potenciar tu agudeza visual porque permiten que puedas diferenciar algún objeto entre un cúmulo de cosas. En la presente imagen, tendrás que buscar el dado entre todos los botones. Es probable que el agujero del elemento redondo logre confundirte, dependerá de ti definir su ubicación. No te olvides que solo te doy un tiempo límite.

La prueba visual que te presentamos a continuación ha causado todo tipo de sensaciones en Facebook, la red social donde se ha viralizado en las últimas horas. ¿El motivo? Su gran nivel de dificultad para ser resuelto en solo 10 segundos. Miles de usuarios que viven en Estados Unidos, México y España, han asegurado que es de las más complicadas que circulan en Internet.

Encuentra el dado entre los botones de este reto viral en el menor tiempo posible (Foto: Facebook)

Tienes 10 segundos para probarte a ti mismo que tus capacidades de percepción están intactas. ¿Te crees capaz de hallarlo? Adelante, no vale hacer trampas y mucho menos recibir ayuda de otras personas porque tu credibilidad se encuentra en juego. Tú puedes.





SOLUCIÓN DEL RETO VISUAL

¿Todavía no lo ves? ¿Ya se cumplieron los 10 segundos? No te preocupes ni te sientas mal. Es completamente normal, pues estos retos requieren de mucho tiempo y paciencia para ser resueltos. Si no formaste parte del selecto grupo de genios que han conseguido cumplir este desafío, tranquilo, te invitamos a ver la solución y a compartirlo con tus amigos.

Solución: mira dónde se encontraba el dado oculto en la siguiente imagen (Foto: Facebook)





