Tienes que echar un vistazo a la ilustración y elegir la alternativa que te parezca la más similar a la forma de tu nariz. Es muy sencillo y precisamente esa fórmula es la que llamó la atención a los usuarios de las redes sociales. ¿Puedo saber más sobre mi forma de ser a través de mi nariz? Pues el siguiente test de personalidad tiene la facultad de mostrarte la respuesta a esta interrogante. Estoy convencido que además llegarás a descubrir aspectos psicológicos que envuelven tu personalidad, pero antes debes saber que este test ha sido elaborado por los mismos que crearon estas exitosas pruebas: “descubre la verdad de tu relación al escoger la pareja más feliz” y otro que “de acuerdo a tu manera de sentarte en la banca conocerás más sobre tu personalidad” .

En la imagen te mostraré hasta 5 alternativas entre las que destacan nariz grande, carnosa y de halcón. Pero además también están nariz romana y de botón. Colócate frente al espejo y mira cuál de todas las opciones es la que se adecúa a ti. Después, ya podrás conocer los resultados.

Mira la ilustración y conoce tu verdadera personalidad

Como te mencioné anteriormente, solo bastará una elección para llegar a descubrir los resultados de esta prueba. Sé sincero al momento de elegir, pero sobre todo te indico que este test no tiene validez científica demostrada. Se elaboró para divertir a millones de internautas en redes sociales.

TEST DE PERSONALIDAD | Tienes que elegir la opción que consideres más adecuada y descubrirás los resultados.| Foto: jagranjosh

Descubre el significado del test de personalidad

Big nose

Si tienes una forma de nariz grande con fosas nasales grandes y punta redondeada y gorda, entonces la personalidad de tu forma de nariz revela que eres una persona práctica con altos niveles de inteligencia. Tiendes a ser muy independiente y, a veces, egoísta. Te gusta tener tu propia opinión y voz sobre todo. No te gusta depender de los demás, por lo que tiendes a labrar tus propios caminos para alcanzar tus objetivos. Te cuesta aceptar ayuda.

Fleshy nose

Si tienes una nariz carnosa con una protuberancia nasal ancha, grasa y notable, entonces la personalidad de tu forma de nariz revela que eres cauteloso y emocionalmente inteligente. Elbert Einstein también tenía forma de nariz carnosa. Puede ser generoso, sensible, amable, inteligente, sensato e ingenioso. También eres un pensador rápido. Tu inteligencia visual y tu poder de imaginación también son fuertes. Se le pueden ocurrir ideas rápidamente.

Roman nose

Si tienes una forma de nariz romana con un puente nasal ligeramente doblado, entonces la personalidad de tu forma de nariz revela que eres elegante, agraciado y lleno de nobleza. Sin embargo, también es testarudo, ambicioso, desafiante, práctico y racional. Tiendes a sobresalir entre la multitud debido a tu fuerte presencia. Su celo por lograr sus objetivos puede encender un fuego en el alma de cualquier persona para lograr sus objetivos.

Button nose

Si tienes una forma de nariz de botón con una punta pequeña y redonda, entonces la personalidad de tu forma de nariz revela que canalizas la energía de la canción de Ariana Grande ‘I want it, I got it’. Las mujeres, especialmente, con forma de nariz de botón son muy imaginativas, cariñosas, cariñosas, optimistas, amorosas y amables. Sin embargo, también se encuentran emocionalmente cargados y malhumorados. También tienes una personalidad juguetona.

Hawk nose

Si tienes una forma de nariz de halcón con un poco doblado en el centro que parece un pico de halcón, entonces la personalidad de tu forma de nariz revela que te gusta vivir tu vida en tus propios términos. Eres muy confiado (a veces puede parecer jactancioso o arrogante), independiente y mandón. Te gusta sentirte importante y respetado. Sigues tus propias reglas y en su mayoría ignoras las normas establecidas por la sociedad. Lo más probable es que sigas caminos sin descubrir.

Conoce los mejores beneficios de un test de personalidad

Estos son solo algunos de los muchos beneficios que se encuentran asociados a los test de personalidad, razón por la cual se utilizan en diferentes ámbitos como la selección de personal o en la psicología clínica.

Ayuda a entender mejor a otras personas. Cada persona tiene su propia manera de interactuar con el mundo que nos rodea y es necesario tener presente que ningún tipo de personalidad es mejor que otra, sino que cada una de ellas tiene sus propias características y debe ser igualmente valorada.

Ayuda en las relaciones personales. Estos contenidos puede ser más útiles para las relaciones personales de lo que se pueda pensar, ya que de esta manera es posible entender algunos rasgos de personalidad básicos de quienes te rodean, y todo ello contribuirá a conseguir construir asociaciones más fuertes con quienes te rodean.

Contribuye a conocer gustos y cosas que te desagradan. Con este tipo de contenidos es posible conocer los gustos y las cosas que nos desagradan, logrando así conocerse mejor a uno mismo, algo que es fundamental para la propia evolución como persona.

¿Cómo se define un test de personalidad?

Los test de personalidad, ya sean visuales o de cualquier otro tipo, son instrumentos, según los expertos, que tienen el objetivo de medir o evaluar una característica psicológica en específico. Por este motivo se han convertido en un contenido muy popular en las redes sociales e internet en general, ya que a través de ellos es posible conocer diferentes rasgos que es muy posible que no conozcas acerca de ti, de lo que piensas sobre las cosas, y de la forma que tienes de ser o comportarte ante determinadas situaciones y estímulos.

¿Qué ocurre cuando nos conocemos a nosotros mismos?

Conocernos bien es el primer paso para gestionarnos. Y si tenemos un buen dominio propio, podremos entender mejor a los demás; todos tenemos peculiaridades y somos «muy nuestros», y solo conociendo nuestras diferencias podemos ser comprensivos con los demás.

