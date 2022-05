En Depor buscamos siempre la manera para que puedas pasar el rato. Es por eso que aquí te mostramos un reto viral que desafiará tu capacidad visual. Pero no solo ello, sino también de conocimiento general. En este reto visual deberás encontrar el error que aparece en la ilustración de una cortadora de césped. ¿Haz utilizado una alguna vez? Pues si es así, seguramente descubrirás el error muy rápido.

La ilustración del acertijo visual, al parecer, no tiene ningún error visible. La falla seguramente la encontrarás si observas atentamente, pero lo más extraño es que este error pasó desapercibido por millones de usuarios, y solo aquellos que poseen -aparte de una gran habilidad visual- vasto conocimiento general lo notaron.

Esta de más recordarte que este reto viral es una extraordinaria oportunidad para pasar el rato y, por qué no, retar a tus amigos y contactos más cercanos. Muchos de estos desafíos te obligan a encontrar un error, pero otros también debes encontrar un objetivo en específico, ya sea una persona, animal u objeto.

Imagen del reto viral

Observa la imagen del acertijo viral. Usa al máximo tu sentido visual y dinos cuál es el error. | Foto: brainy county

Respuesta del reto viral

Creemos que llegado a este punto fue tiempo suficiente para que hayas logrado hallar la solución de este reto viral. Si no fue así, pues lo sentimos mucho. Nos queda claro que no cuentas con cierto conocimiento general. ¿Observaste a detalle la rueda de la cortadora? Pues el error está en que la rueda de conducción de la cortadora de césped no tiene dientes.

El error está en que la rueda de conducción de la cortadora de césped no tiene dientes. | Foto: brainy county

¿Los acertijos te hacen más hábil?

Los juegos mentales como acertijos, crucigramas y cuestionarios se comercializan como formas fáciles y efectivas de expandir su mente y aumentar el intelecto. Desafortunadamente, según explica el sitio web scmp.com, no nos hacen más inteligentes.