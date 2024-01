En este test de personalidad vamos a intentar examinar tu estado de ánimo. Y para ello, requeriremos que seas muy sincero al momento de dar tu respuesta. Vamos a necesitar que indiques cuál elemento fue el que captó tu atención al visualizar la gráfica donde se muestra claramente la figura de un gatito. Pero hay que tener en cuenta que aquí no existe respuesta correcta ni incorrecta. Simplemente se va analizar tu decisión y examinar, con la finalidad de determinar cuál es tu estado de ánimo. Si ya estás preparado, pues te dejaré la gráfica a continuación.

Mira la imagen del test de personalidad

Solo debes enfocarte en la gráfica del test de personalidad y luego indicar qué elemento captaste. Así conocerás los resultados del test visual.| Foto: namastest

Conoce los resultados del test de personalidad

El gato

Si lo primero que viste fue al gato en la imagen, no eres una persona naturalmente relajada, pero no te enojas fácilmente. Aunque el estrés de la vida cotidiana puede aumentar tu energía, también te lleva a veces al límite. No necesitas meditar, pero sí encontrar una salida saludable para liberar tensiones y evitar agotarte. Hacer ejercicio puede ser una excelente opción para fortalecer tu sistema inmunológico y mantener la concentración.

La caja

Si lo primero que viste fue la caja en la imagen, eres una persona que tiende a enojarse cuando te estresas. En general, eres amable, pero el exceso de trabajo o situaciones estresantes pueden sacarte de tus casillas. Es natural reaccionar así bajo presión, pero ten cuidado con tus palabras, especialmente con aquellos que te importan. En lugar de herir a quienes te rodean, intenta alejarte de la situación y controlar tus impulsos.

Las estrellas

Si lo primero que viste fueron las estrellas en la imagen, eres una persona naturalmente tranquila. Incluso en situaciones estresantes, te mantienes sereno, lo que puede llegar a frustrar a los demás que enfrentan los mismos desafíos. No dejes que te menosprecien por manejar el estrés de manera diferente; al contrario, es admirable que puedas mantener la calma en situaciones difíciles.

¿Qué otros tipos de pruebas de personalidad existen?

Existen diversos tipos de pruebas de personalidad, que van desde cuestionarios autoinformados hasta evaluaciones psicométricas. Entre las más comunes se encuentran el Myers-Briggs Type Indicator (MBTI), que clasifica a las personas en 16 tipos de personalidad; el Big Five Personality Traits, que mide cinco rasgos fundamentales (apertura, conciencia, extroversión, amabilidad y estabilidad emocional); y las pruebas de evaluación de fortalezas como el VIA Survey, que identifica las principales virtudes de una persona.

¿Este test visual te pareció interesante porque te permitió aprender más sobre tu forma de ser o personalidad? Estas pruebas resultan muy interesantes por la información que brindan. ¡Tienen bien ganada su popularidad en las redes sociales! Si quieres participar en otras igual de buenas que esta, te cuento que hay una gran lista que puedes mirar en cualquier momento. Solo tienes que darle clic al siguiente enlace con más test visuales en Depor, y listo. ¿Te animas?

Te recomiendo ver este video

SOBRE EL AUTOR Héctor Honores Estudié Periodismo Deportivo en ISIL. Experiencia en medios digitales y realizando coberturas internacionales: Eliminatorias CONMEBOL, FIA World Rally Championship, Mundial de Vóleibol. Actualmente me desempeño como Redactor Real Time del Núcleo de Audiencias en secciones web especializadas en México y Estados Unidos dentro del Grupo El Comercio.