Seguramente desconfiarás de esta prueba al leer el titular. Pero lo cierto es que este test de personalidad presenta todas la variables para demostrarte que puede revelar diferentes aspectos de tu identidad. Cada parte de nuestro cuerpo, en particular la forma de los dedos de nuestros pies, envuelven muchos detalles de nuestra personalidad. Este test ha ganado mucho éxito entre los internautas, pues ha sido desarrollado por los mismos que crearon “descubre tu verdadera personalidad de acuerdo a la forma de tu ombligo” y otro como “dime cómo es la forma de tu nariz y conocerás si posees un carácter impactante” .

Cuando ya tengas una respuesta, te aseguro que los resultados que obtengas serán increíbles. No lo negaré, pero ten en cuenta que este test de personalidad no tiene ningún tipo de validez científica. Si esto no significa problema alguno para ti, pues continúa leyendo.

Conoce tu verdadera identidad a continuación

Ya describiendo la imagen del test de personalidad, te indico que esta muestra cuatro pies. Cada uno tiene dedos con tamaños distintos. Tú tienes que escoger la opción que más se parezca a la mencionada parte de tu cuerpo. Tómate el tiempo que necesites, pero recuerda que debes ser sincero.

En la imagen se muestran cuatro tipo distintos de pie. Elige aquel que consideres más parecido al tuyo y conocerás los resultados del test de personalidad. (Foto: namastest.net)

Descubre cada respuesta del test de personalidad

Pie 1:

Si los dedos de tus pies son así, eres una persona exitosa en el negocio. Destacas por tu carisma. Te encanta ser el centro de atención.

Pie 2:

Si los dedos de tus pies son así, no te agradan las personas sin contenido. Eres eficiente, calculador y tranquilo.

Pie 3:

Si los dedos de tus pies son así, eres una persona llena de energía. Te gusta el arte y dar ánimos a los demás.

Pie 4:

Si los dedos de tus pies son así, sabes guardar secretos. Eres una persona reservada.

¿Qué tan fiables son los test de personalidad?

Ante todo, un test de personalidad tiene que ser fiable y científicamente válido. En otras palabras, tiene que medir con criterios científicos lo mensurable, por ejemplo, rasgos de personalidad relevantes para el entorno laboral actual.

¿Realmente me sirve un test de personalidad?

Un test de personalidad no es más que una prueba psicológica que evalúa los rasgos principales que definen la personalidad de los individuos. Estas pruebas están diseñadas para ayudar a identificar el lado emocional y actitudinal que predomina en cada individuo.

Su uso en procesos de selección

Un test de personalidad es ideal para conocer con más profundidad a alguien. De allí, la importancia que tienen en el sector laboral, donde el personal hace parte importante del funcionamiento de una compañía.

