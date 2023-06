Al leer el titular de esta prueba mostré mucha atención. Poder descubrir cómo es verdaderamente mi personalidad es algo que buscaba ansiosamente meses atrás. Por ello, estoy convencido que este test de personalidad me servirá para reconocer ciertos aspectos psicológicos que hay en mí. Además, esta prueba se ha presentado como la más solicitada entre los internautas de las redes sociales ya que guarda mucha semejanza con otros test muy exitosos como el que te “ayudará a conocer tu fortaleza mental según cómo cierras el puño” u otro basado en la grafología que “revelará tu carácter de acuerdo a como escribas la letra M” . Simplemente sigue los pasos que te indicamos y conocerás los resultados.

¿Actúas igual en todas las situaciones o contextos que vives? Pues si no tienes una respuesta clara a esto, este test de personalidad podrá mostrar más luces al respecto. Lo único que tienes que hacer es mirar por algunos segundos la ilustración central que dejaré para ti y elegir entre todas las alternativas cuál es la forma que utilizas al sentarte. Si no existe una igual, pues escoge una parecida o que se asemeje.

Visualiza la imagen del test de personalidad

Como te mencioné líneas arriba, aquí colocaré la gráfica. Tú simplemente mira por pocos segundos y compara cada opción con la manera en que sueles sentarte durante cualquier evento o reunión, incluso en casa con tu familia. Cuando ya tengas una respuesta el siguiente paso es que conozcas el significado de cada opción.

Solo tendrás que escoger la opción que más se parezca a tu forma de sentar y conocerás los resultados del test de personalidad.| Foto: jagranjosh

Descubre las alternativas del test

Opción A:

Eres una persona creativa y encantadora, aunque un poco infantil en tu alma. Tienes una habilidad asombrosa para hacer varias cosas a la vez, pero se te hace difícil enfocarte en una sola tarea durante mucho tiempo. Las personas se sienten bien a tu lado, a pesar de que te acostumbras a hablar primero y luego pensar en tus palabras. No tomas en serio tus problemas y crees que se pueden resolver por su cuenta. Si esto no sucede, le pasas la responsabilidad a alguien más para no agobiarte y no gastar tu tiempo.

Opción B:

Eres un soñador con una gran imaginación. Tu mente está llena de ideas frescas que muchas veces la gente encuentra interesantes. Las personas como tú son las almas de la fiesta. No soportas la rutina, te gusta viajar y aprender cosas nuevas. Puedes tomar decisiones con facilidad, cambiar rápidamente de peinado, trabajo, pareja o incluso de ciudad. No gastas tu tiempo en lo que no te hace feliz.

Opción C:

Piensas cuidadosamente sobre tus opciones antes de tomar una decisión porque quieres que todo te salga perfecto. Eres muy selectivo e incluso un poco quisquilloso. Al mismo tiempo, eres muy desorganizado pero tu caos tiene cierta lógica y cada cosa tiene su lugar. Tienes un problema para enfocarte en alguna tarea y durante las conversaciones puedes desviarte fácilmente del tema. Otras personas te pueden considerar engreído porque a veces no tomas en cuenta lo que dice tu oponente.

Opción D:

No te gusta discutir ni expresar tus emociones públicamente y te sientes incómodo cuando los demás discuten enfrente de ti. Los besos y abrazos para ti son algo íntimo. Las personas que se apoyan en sus pies por completo no tienen problemas expresando sus sentimientos. Eres abierto e incluso a veces puedes ser grosero. Además, eres pedante por naturaleza. Las personas que no se apoyan en sus pies por completo, tienen problemas de comunicación. Puedes parecer reservado, pero tomas todo a pecho y estás listo para enfrentar a todo el mundo.

Opción E:

Nunca te apresuras y crees que todo debe ir a su tiempo. Eres obstinado, persistente y nunca te rindes hasta que logras tus objetivos. Para ti, el aspecto físico es muy importante y te esfuerzas mucho por lucir lo mejor posible. Aún así, esto no te da confianza. Eres muy sensible y es difícil para ti escuchar las críticas.

¿Qué puedes aprender desarrollando este test?

Gente como tú y yo, por lo general, cree de manera errónea que la mayor parte de las personas comparten los mismos puntos de vista, actitudes, opiniones y rasgos que ellos, por lo que recurriendo a este tipo de actividades podemos llegar a entendernos mejor, al mismo tiempo que nos ayudará a desarrollarnos.

Gracias a este test de personalidad, he aprendido a comprender mejor a otras personas, ya que permite saber cómo afrontarán determinadas situaciones. Además, la prueba te ayuda a conocer cómo tú mismo actuarás ante esas circunstancias.

