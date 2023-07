Si eres como de los que no sabe cómo definirse o no encuentra los adjetivos correctos, hemos llegado al lugar indicado para que te eche una mano. Para descubrir eso bastará con que realices una elección entre una amplia variedad de alternativas de este test visual. Cuando leí el titular me resultaba casi imposible llegar a conocer aspectos psicológicos inherentes a través de una sencilla imagen. De los mismos creadores de “ descubre cómo eres con solo decirnos si el hombre está de frente o de perfil ” o “ elige un mono y descubrirás qué características ocultas tienes ”, este ejemplar cuenta con la capacidad de revelar cómo eres detalladamente con solo una respuesta de tu parte. Vamos, que esta prueba te ayudará más de lo que crees.

Lo que debes hacer a continuación es observar con detenimiento la imagen que te mostraremos, donde hay 4 formas de manos totalmente diferentes y cada una de ellas representa un elemento. Observa la forma de tu mano, determina a cuál se parece más y revisa posteriormente los resultados de este test de personalidad.

Observa la imagen del test de personalidad

Si ya tienes en mente una respuesta, lo siguiente es que busques en los resultados del test visual el significado de cada elemento. Te aseguramos que conocerás con precisión que tipo de persona eres y lo que te quiere decir esta nota en conciso.

Tu tipo de mano y elemento busca revelarte algo que no tenías pensado leer hoy. (Foto: Genial.Guru)

Mira los resultados del test de personalidad

Manos de agua

Si tienes esta forma, tus manos indican que eres de esas personas que tienen un gran corazón, muy emotivas y con bastante compasión por los demás. De tus principales características destacan la dulzura y empatía. Posiblemente seas de los que lloran con facilidad y tu signo del zodíaco esté relacionado con Piscis. Cuidado con elevar los dramas a un alto nivel.

Manos de fuego

Eres todo lo opuesto a lo anterior. Si tienes este tipo de manos, sueles tener personalidad terca y eres muy apresurado a la hora de tomar decisiones. La belleza es su principal característica y siempre son apasionados, por lo que deben tener mucho cuidado con el poder que manejan. Son el centro de atención y les gusta mucho serlo.

Manos de tierra

Tal y como lo indica su nombre, siempre tienes los pies sobre la tierra, muy inteligente, sabio y pensante en tu forma de actuar, con gran habilidad manual. Eso sí, no te caería mal alzar la cabeza un poco y aventurarte más allá, porque puede que estés dejando pasar oportunidades importantes por esta razón.

Manos de aire

La imaginación y tú son muy compatibles. Eres una persona soñadora, que no tiene miedo de arriesgarse. Tienen actitudes elegantes, son normalmente algo secas, actúan rápidamente y por ende no suelen ser de fiar en el largo plazo.

¿Para qué sirven los test de personalidad?

Por si no lo sabías, los test de personalidad se utilizan en una variedad de contextos, como en la investigación psicológica, la selección de personal, la orientación vocacional, la terapia y el autoconocimiento personal. Asimismo, proporcionan información útil para comprender la personalidad de una persona, sus fortalezas y debilidades, y pueden ser una herramienta valiosa en el desarrollo personal y profesional.

¿Conoces qué es un test de personalidad?

Te cuento que un test de personalidad es una herramienta psicológica utilizada para evaluar y medir los rasgos y características de la personalidad de un individuo. Estos test están diseñados para proporcionar información sobre los patrones de pensamiento, las emociones, los comportamientos y las preferencias de una persona, con el objetivo de obtener una comprensión más completa de su personalidad.

Características de los test de personalidad

Preguntas estructuradas : los test de personalidad suelen tener preguntas estandarizadas y estructuradas que se presentan en un formato específico. Esto garantiza que todos los participantes reciban las mismas preguntas y que las respuestas sean comparables.

: los test de personalidad suelen tener preguntas estandarizadas y estructuradas que se presentan en un formato específico. Esto garantiza que todos los participantes reciban las mismas preguntas y que las respuestas sean comparables. Amplio espectro de rasgos : estos test evalúan diferentes dimensiones y rasgos de la personalidad, como extroversión, introversión, estabilidad emocional, amabilidad, apertura a la experiencia y responsabilidad. Cada test puede enfocarse en un conjunto específico de rasgos o abarcar un espectro más amplio.

: estos test evalúan diferentes dimensiones y rasgos de la personalidad, como extroversión, introversión, estabilidad emocional, amabilidad, apertura a la experiencia y responsabilidad. Cada test puede enfocarse en un conjunto específico de rasgos o abarcar un espectro más amplio. Normas de referencia : los resultados de los test de personalidad se comparan con normas de referencia basadas en muestras de población. Esto ayuda a situar a un individuo dentro de un rango comparativo y proporciona una comprensión relativa de sus rasgos de personalidad.

: los resultados de los test de personalidad se comparan con normas de referencia basadas en muestras de población. Esto ayuda a situar a un individuo dentro de un rango comparativo y proporciona una comprensión relativa de sus rasgos de personalidad. Interpretación cualitativa y cuantitativa : los test de personalidad pueden proporcionar tanto puntuaciones numéricas como descripciones cualitativas de los rasgos de personalidad. Esto permite tanto una evaluación objetiva como una comprensión más detallada de las características individuales.

: los test de personalidad pueden proporcionar tanto puntuaciones numéricas como descripciones cualitativas de los rasgos de personalidad. Esto permite tanto una evaluación objetiva como una comprensión más detallada de las características individuales. Fiabilidad y validez: los test de personalidad deben cumplir con estándares rigurosos de fiabilidad y validez para garantizar que sean confiables y midan efectivamente los rasgos y dimensiones de la personalidad que se pretenden evaluar.

