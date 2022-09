Prepara tus mejores armas. Prepara tus mejores armas para dar con la solución de esta desafío que hoy es tendencia y donde casi el 20% se equivoca al creer tener la razón. En el living parece estar todo en calma, todo bien; sin embargo, hay un paraguas que necesitas encontrar en el menor tiempo posible, no más de siete segundos. No llueve fuera del restaurante, pero es necesario ubicar el paraguas que protagoniza este reto viral que la rompe en redes sociales.

Te mostramos la imagen completa del reto viral para que puedas realizar un análisis correcto y comiences el día con toda la actitud. Si ves algún objeto, no dudes en marcarlo como posibilidad hasta poder confirmar si es o no. Solo tienes nueve segundos para resolverlo y te recomendamos no rendirte tan rápido.

Los acertijos visuales son la moda más resaltante en redes sociales y es hora de empezar con el ejercicio mental. En tu tiempo libre, en Depor te enseñamos esta variedad de pruebas que rigen desde lo fácil hasta lo difícil. Vamos, es hora de demostrar de qué estás hecho.

IMAGEN DEL RETO VIRAL

Ubicar el paraguas es todo un problema para el 80%: ¿podrás resolver este reto viral hoy? (Foto: Genial.Guru)

SOLUCIÓN DEL RETO VIRAL

Si llegaste hasta este punto significa que no pudiste encontrar el objetivo en este reto viral, pero en caso no fuese así, déjanos felicitarte por tus grandes habilidades. Como mencionamos al inicio de la nota, revelaremos la ubicación del paraguas. Presta atención a la siguiente imagen y comparte la solución con tus amigos.

Solución del reto viral: aquí puedes ubicar el paraguas hoy. (Foto: Genial.Guru)

¿Te gustó el viral de esta semana? ¿Fue muy sencillo para ti? Pues te felicitamos si lograste cumplir con el desafío. Y si no, pues te animamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. ¿Quieres ver más retos como este? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas? Tu momento es ahora.

¿QUÉ ES UN RETO VIRAL?

Un reto viral es una perfecta alternativa de entretenimiento para usuarios que tienen tiempo libre y desean aprovecharlo al máximo. Consiste en encontrar una persona, animal, objeto o número en una imagen. Algunos tienen un límite de tiempo y otros no. También son conocidos como desafíos, pruebas visuales, acertijos visuales o lógicos. Eso sí, todos son igual divertidos.