Una mujer recibió la llamada de una amiga muy querida y rápidamente se alistó para salir y acudir al encuentro de ella. Mientras se cambiaba su pequeño gato ingresó a su walk-in closet y se quedó encerrado.

El reto viral de hoy consiste en encontrar al felino y acudir a su rescate, para así resolver este acertijo. En la ilustración del acertijo lógico podrás observar el espacio donde la joven se cambia y toda la ropa que desordenó en busca de ese look que la haga sentir linda.

Pero no se dio cuenta que su gato se quedó debajo de una de las prendas que descartó. Para lograr encontrarlo debes utilizar la máximo tu agudeza visual.

Subiremos un poco más el nivel de dificultad de este reto viral. Te daremos solo 10 segundos para encontrar al gatito en la imagen. Si crees que ya estás listo para intentar resolver este acertijo lógico, te dejamos la imagen a continuación.

Imagen del reto viral

Agudiza tus sentidos y trata de encontrar al gatito que está oculto en este reto viral.| Foto: genial.guru

Solución del reto viral

Llegado a este punto significa que quizás no tuviste suerte y no cuentas con lo necesario para encontrar la ubicación del gato en este reto viral. No te haremos perder más tiempo y observa con detenimiento la respuesta. El gato está al lado de los tacones amarillos del último compartimiento del clóset.

Aquí te mostramos la ubicación del reto viral. El gatito quedó detrás de una prenda y al lado de los tacos de su dueña.| Foto: genial.guru

