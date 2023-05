Este desafío se encuentra entre los sencillos, apto para cualquiera de los usuarios que se quieran distraer un poco con un reto que no los complique ni les haga estallar. Solo debes buscar en este acertijo visual los objetos de la imagen que no pertenecen a la época. ¿Crees que puedes hacerlo? Comienza a avanzar las manecillas del reloj. ¿Qué época es? Por las vestimentas, por las pelucas blancas y otros objetos históricos, sabrás reconocer que se trata de la Francia del Siglo XVIII. Pero ojo, si ves bien, hay cosas que no concuerdan.

En realidad, en este acertijo visual hay una larga lista de objetos que no pertenecen a la realidad de la imagen y aquí te la jugamos:

Guitarra eléctrica Televisión Control remoto Tetera eléctrica Revista Cavall fort, lanzada por primera vez en 1961 Secadora de cabello Papas fritas Insecticida en aerosol Los tenis Un carro convertible La chamarra bomber del que lleva el carruaje Perro robótico Las gafas del hombre Yogurt en envase de plástico

Algunos salieron airosos al intentar con la respuesta a esta prueba, pero fueron muy pocos aquellos que lo lograron. Un viral que te llevará al límite, así que presta mucha atención a la imagen principal y responde según corresponda.

IMAGEN DEL TEST VISUAL

Un minuto: resuelve el acertijo visual ubicando 14 objetos que no pertenecen a la época. (Foto: Genial.Guru)

SOLUCIÓN DEL TEST VISUAL

Solución del acertijo visual: aquí ubicarás 14 objetos que no pertenecen a la época. (Foto: Genial.Guru)

¿Qué te pareció este test visual? ¿Colmó tus expectativas? Pues te felicitamos si lograste saber más de ti y de tu forma de ser o pensar. Y si no te caló hondo, no te preocupes. Así como esta prueba, hay otro tipo de virales entre desafíos y retos que serán de tu agrado. Te alentamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas?

¿QUÉ ES UN TEST VISUAL?

Los test de personalidad, según analistas, son un instrumento experimental cuyo objetivo es el medir o evaluar una característica psicológica específica. Es por ello que se han vuelto muy populares en las redes sociales pues, según el tipo que sea (cuestionarios, proyectivos y actitudinario) va a definir diversos rasgos que quizá no conocías acerca de ti y de lo que piensas sobre las cosas.

Nosotros acumulamos a lo largo de nuestras vidas experiencias que forjan nuestra forma de ser, nuestra personalidad o nuestro carácter para afrontar ciertas vivencias del día a día. Dentro de ellas, constan las experiencias traumáticas que se acumulan en nuestro subconsciente y que florecen cuando estamos frente a cierto estímulos.

ORIGEN DE LOS TEST VISUAL

De acuerdo a Wikipedia , los primeros test de personalidad fueron desarrollados en 1920 y tenían como objetivo facilitar el proceso de selección de personal, particularmente en las fuerzas armadas. Ahora, en estos tiempos, muchos usuarios de distintas partes del mundo tienen interés en saber más sobre su forma de ser, que es para lo que se suelen utilizar estas pruebas.

