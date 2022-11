Es es uno de los retos virales más exigentes que vas a encontrar en las redes. Este consiste en mirar fijamente la imagen que te presentamos a continuación y tratar de encontrar la palabra mencionada en el titular. Por más sencillo de resolver que parezca, te advertimos que este desafío oculta un detalle que debes descubrir en el menor tiempo posible. Si los pupiletras son lo tuyo, entonces no tendrás mayores complicaciones y si no, pues lo único que podemos decirte es que prestes atención para que no se te escape ninguna pista.

En Depor, estamos acostumbrados a publicar este tipo de retos virales diariamente, por ello te aconsejamos ubicarte en un lugar donde haya poco bullicio, pues el reto busca analizar tu personalidad a profundidad. La prueba es sencilla y tan solo deberás encontrar la palabra ‘ORQUIDIA’. Es desafío en cuestión es tan sencillo como encontrar una palabra entre varias otras similares, y tan difícil como hallar una aguja en un pajar. ¿El motivo? Dejemos que la imagen ‘hable’ por si sola.

IMAGEN DEL RETO VIRAL

Una sopa de letras nivel ‘DIOS’: ubica la palabra ‘ORQUIDIA’ en el reto viral en segundos. (Foto: Genial.Guru)

RESPUESTA DEL RETO VIRAL

¿Ya tienes la respuesta de este reto o te faltan unos segundos más? Como podrás ver en la imagen que tenemos debajo de este párrafo, la palabra que encontrar está ahí, solo que visualmente te iba a complicar, pero te detallamos su ubicación. Eso sí, una vez que lo tengas claro, reta a tus amigos o familiares.

Solución del reto viral: aquí está la palabra ‘ORQUIDIA’ fácil de ubicar. (Foto: Genial.Guru)

¿Te gustó el reto viral de esta semana? ¿Fue muy sencillo para ti? Pues te felicitamos si lograste cumplir con el desafío. Y si no, pues te animamos a seguir probándote con este tipo de desafíos.

¿QUÉ ES UN RETO VIRAL?

Un reto viral es una perfecta alternativa de entretenimiento para usuarios que tienen tiempo libre y desean aprovecharlo al máximo. Consiste en encontrar una persona, animal, objeto o número en una imagen. Algunos tienen un límite de tiempo y otros no. También son conocidos como desafíos, pruebas visuales, acertijos visuales o lógicos. Eso sí, todos son igual divertidos.

¿CÓMO SE ORIGINARON?

Los retos virales fueron creados con el fin de divertir a las personas. Ganaron popularidad en redes sociales debido a la pandemia de COVID-19, pues muchos usuarios, en su afán de evitar contagios, se quedaban en sus respectivas casas. Es ahí donde vieron como alternativas de entretenimiento a los acertijos virales. Hoy en día, estos desafíos están por todos lados.