La respuesta est√° frente a tus ojos, s√≠, pero no es tan f√°cil de identificar. Todo lo que tienes que hacer en este acertijo viral es adivinar cu√°l de los relojes es de juguete, aunque no dispondr√°s de mucho tiempo. ¬ŅTe animas a participar en este desaf√≠o solo para genios? Nunca antes un reto visual hab√≠a puesto contra las cuerdas a tantas personas en redes sociales. Busca un lugar tranquilo donde puedas resolver esta prueba y no dejes pasar esta oportunidad de entrenar tu mente.

La forma en que pensamos está condicionada al lado del cerebro que más domina en el interior de cada uno, por lo que esta prueba visual revelará en qué nivel está tu percepción ahora. Abre bien los ojos y dinos cuál de los relojes es falso. Recuerdo que solo dispondrás de una oportunidad, así que concéntrate lo más que puedas.

El reto viral que ver√°s a continuaci√≥n fue creado por la web de ‚ÄėGenialGuru‚Äô y no deja de sorprender a miles de cibernautas, que r√°pidamente dieron a conocer sus impresiones. En caso te sientas superado, descuida, te invitamos a ver el final de la nota para conocer la soluci√≥n. Asimismo, te recordamos que el tiempo es limitado.

IMAGEN DEL RETO VISUAL

Uno de los relojes es de juguete en este reto visual y tu misión es adivinar cuál es (Foto: GenialGuru).

SOLUCI√ďN DEL RETO VISUAL

¬ŅNada a√ļn? ¬ŅFinalmente te diste por vencido? Tranquilo, no te sientas mal. Es completamente normal, pues estos acertijos requieren de mucho tiempo y paciencia para ser resueltos. Si no formaste parte del selecto grupo de genios que logr√≥ hacerlo, descuida, te invitamos a ver la soluci√≥n y a compartirlo con tus amigos cuanto antes.

Solución: mira cuál de los relojes era de juguete en la siguiente imagen (Foto: GenialGuru).

¬ŅTe gust√≥ el reto visual de esta semana? ¬ŅFue muy f√°cil para ti? Pues te felicitamos si lograste cumplir con el desaf√≠o. Y si no, pues te animamos a seguir prob√°ndote con este tipo de virales. ¬ŅQuieres m√°s desaf√≠os como este? Para ello solo tienes que seguir el siguiente enlace: m√°s retos virales en Depor , y listo. ¬°Tu momento es ahora!

¬ŅQU√Č ES UN RETO VISUAL?

Un reto es una perfecta alternativa de entretenimiento para usuarios que tienen tiempo libre y desean aprovecharlo al m√°ximo. Consiste en encontrar una persona, animal, objeto o n√ļmero en una imagen. Algunos tienen un l√≠mite de tiempo y otros no. Tambi√©n son conocidos como desaf√≠os, pruebas visuales, acertijos virales o l√≥gicos. Eso s√≠, todos son igual divertidos.

Los retos visuales fueron creados con el fin de divertir a las personas. Ganaron popularidad en redes sociales debido a la pandemia de COVID-19, pues muchos usuarios, en su afán de evitar contagios, se quedaban en sus respectivas casas. Es ahí donde vieron como alternativas de entretenimiento a los acertijos virales. Hoy en día, estos desafíos están por todos lados.





