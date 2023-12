La forma de cómo expresas tus sentimientos y emociones se encarga muchas veces de definirte como persona. Hoy en el test de personalidad, te animarás a conocer ciertos detalles que pueden encargarse de revelar lo más oculto de ti. La prueba consta de dos sobres distintos con algunas características visuales que no los hacen iguales, cada uno tiene una respuesta. Aquí podrás conocer si eres alguien que resalta por su intensidad y la forma de cómo conecta con los demás o quizá solo sueles tener conversaciones ligeras, caracterizadas por un contacto cordial. Lo que si te voy a pedir como única condición es que seas 100% sincero, muchas personas no lo han sido y a futuro han tenido ciertas complicaciones porque la resolución no iba acorde con lo que ellos pensaban ser.

Observa la imagen del test de personalidad

Test de personalidad: conoce qué tan profundo eres en la vida. (Foto: Difusión)

Mira los resultados del test de personalidad

Si elegiste el sobre cerrado...

Si escogiste esta opción es porque probablemente te gusta conectar de manera intensa con las personas y nada de tu alrededor te parece indiferente. E res alguien que se fija mucho en los detalles y piensa que todo tiene una razón de ser. Tu forma de ser es reflexiva y te gusta filosofar, ya que crees que todo tiene un sentido especial, lo que te transforma en una persona muy profunda y también sabia. Estas habilidades tienen su lado complicado: te cuesta disfrutar, soltarte y simplemente existir. Las palabras se arremolinan en tu cabeza y no logras salir de esa profundidad.

Si elegiste el sobre abierto...

Eres una persona sociable y muy preocupada por tu apariencia, logras mantener conversaciones livianas y agradables con las personas, pero no te gusta profundizar mucho. Para ti todo suele ser más lógico y práctico, por lo que no te gusta sentir que las cosas son muy complicadas y esto hace que seas más superficial. Por todas estas características tienes la posibilidad de disfrutar más de la vida, estar presente en el momento y sentir. También generan que huyas cuando las situaciones se vuelven serias o necesitan compromiso.

