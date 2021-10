Chucky vuelve a la pantalla chica con una adaptación que se encuentra a cargo de la franquicia ‘Don Mancini’. Este autor muestra una apuesta distinta para mantener el suspenso y horror con el muñeco asesino que logró un impacto en los niños y televidentes. Como parte de la temporada de Halloween, te mostramos lo mejor de estrenos y películas para celebrar la Noche de Brujas.

Star Plus no es ajeno a esto y sorprendió a sus usuarios con el estreno de la temporada 1 de Chucky, la cual contará con 8 episodios en total. El ‘Muñeco diabólico’ hace su gran regreso con una nueva sádica historia y claro, con su inseparable cuchillo. Para el público de América Latina, el programa del muñeco diabólico se estrenará el 27 de octubre en la plataforma de streaming Star Plus.

Chucky es uno de los villanos más terroríficos e icónicos de la pantalla. El muñeco pelirrojo poseído por el alma del asesino en serie Charles Lee Ray, se abrió camino en el espíritu de la cultura pop en 1988 con el estreno de “Chucky: el muñeco diabólico”.

¿Dónde ver la primera temporada?

A partir del 27 de octubre estará disponible en toda Latinoamérica a través de la plataforma streaming Star Plus. Encontrarás todos los episodios completos y en español de la serie de Chucky. Para acceder al contenido deberás suscribirte al adquirir uno de sus planes:

Los episodios de la nueva temporada de Chucky

La adaptación para la pantalla chica de la franquicia del muñeco diabólico llega el 27 de octubre con un nuevo episodio cada miércoles. Hasta la fecha, solo se ha anunciado el estreno de una primera temporada, aunque por el éxito que ha tenido, es posible que los productores confirmen una nueva entrega que se estrenaría a finales del 2022.

Reparto

Brad Dourif como la voz de Chucky.

Zackary Arthur como Jake Wheeler.

Teo Briones como Junior Wheeler.

Alyvia Alyn Lind como Lexy Cross.

Björgvin Arnarson como Devon Evans.

Fiona Dourif como Nica Pierce.

Alex Vincent como Andy Barclay.

Christine Elise McCarthy como Kyle Simpson.

El recuerdo de Chucky

La trama nos lleva a una tranquila localidad de Estados Unidos en la que empiezan a sucederse los crímenes más sangrientos coincidiendo con la aparición de un muñeco Chucky en un mercadillo, apostando además por sonados regresos de la saga original, tanto aliados como enemigos del sangriento muñeco infantil. Aunque todo se desmadrará cuando Chucky caiga en las manos de un joven al que empezará a manipular para llevar a cabo los asesinatos a sangre fría más atroces.

No faltará el clásico humor negro de la saga, así como la voz original de Chucky de la mano de de Brad Dourif, con regresos como los de Jennifer Tilly como Tiffany, Fiona Dourif como Nica Pierce, Alex Vincent como Andy Barclay y Christine Elise como Kyle, además de contar con la presencia del actor Devon Sawa, famoso por otra célebre saga de terror como Destino Final.

