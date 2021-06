En la actualidad, los retos visuales son la sensación de Internet, pues miles de cibernautas consideran a este tipo de contenido como el ideal para entretenerse en estos tiempos de confinamiento. A raíz de esto, miles de artistas han empezado a crear desafíos, pero solo algunos han tenido éxito por su alto grado de dificultad. Ahora, te hemos traído una nueva prueba que solo 1 de cada 10 personas ha podido resolver. ¿Estás preparado?

En esta ocasión, Noticieros Televisa fue el encargado de publicar este reto visual, donde deberás encontrar las tres pelotas que tienen colores diferentes al resto. Sin embargo, esto no será fácil de lograr en primera instancia, pues los colores y las formas de los balones confundirán al espectador, por lo cual te recomendamos prestar mucha atención al más mínimo detalle.

A raíz de que solo el 10% de usuarios pudo dar con el resultado, tenemos algunos consejos que te ayudarán a resolver esta nueva prueba de manera óptima. Primero, ubícate en un lugar donde haya poco ruido, pues necesitarás de mucha concentración. Segundo, no hagas trampa, puesto que este tipo de desafíos te ayudará a probar tus grandes habilidades visuales. Por último, en caso no des con el objetivo, no te cuestiones. Líneas más abajo podrás encontrar las ubicaciones.

Imagen del reto

Ubica las pelotas distintas al resto en la imagen de este nuevo reto viral. (Foto: Noticieros Televisa)

Pensaste que era fácil, ¿no? No te angusties, pues sabemos del alto grado de dificultad de este reto. Debido a esto, hemos decidido brindarte 10 segundos más para que puedas dar con la respuesta. No malgastes este tiempo extra. Confiamos en ti y en tus grandes habilidades visuales. ¡Vamos!

Solución del reto

Si llegaste hasta este punto es porque quizás no diste con el resultado, pero en caso no fuese así, déjanos felicitarte por tus grandes capacidades. Como mencionamos líneas arriba, revelaremos las ubicaciones de los balones distintos de este nuevo reto viral. Presta atención a la siguiente imagen.

Estas son las ubicaciones de las pelotas distintas al resto en la imagen de este nuevo reto viral. (Foto: Noticieros Televisa)

¿Te gustó el reto? ¿Fue muy sencillo para ti? Pues te felicitamos si lograste cumplir con el desafío. Y si no, pues te animamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. ¿Quieres ver más retos como este? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor, y listo. ¿Qué esperas?

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Auto Lamborghini realizó espectacular maniobra para eludir a la policía. (Tik Tok) null