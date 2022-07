Tenemos un nuevo reto viral que desafiará las capacidades de miles de internautas en las distintas redes sociales. Para lograr encontrar la solución de este tipo de retos, es necesario que te mantengas alerta y que sobre todo seas muy observar, pues cualquier detalle, por más pequeño que sea, te servirá de mucho. En este reto tenemos que encontrar a las dos mujeres que aparecen en la ilustración.

En la imagen se logra apreciar apreciar el rostro de un felino, no se puede distinguir si es un puma o un tigre, pero por sus rasgos sí podemos afirmar que es un felino. Sin embargo, los usuarios aseguran que en esa misma ilustración aparecen dos mujeres pues solo aquellos con una gran capacidad visual lograron ubicarlas.

Además del desafío que supone ubicar a ambas mujeres en este reto viral, tendrás que hacerlo en el tiempo establecido de 6 segundos. Es decir, solo tendrás dicha cantidad de tiempo para dar con la ubicación de nuestro objetivo por cada intento que realices. Si en algún momento te das por vencido te aconsejamos revisar la solución líneas más abajo

Imagen del reto viral

Trata de resolver el siguiente reto viral y pon a prueba tus capacidades.| Foto: genial.guru

Solución del reto viral

Si no lograste dar con la ubicación de ambas mujeres, no te preocupes. Sabemos que para lograr resolver este reto viral, era necesario que cuentes con una gran habilidad visual y sabemos que eso no todos lo poseen. Es por ello que a continuación te brindaremos con la solución.

Aquí se aprecia con más claridad el cuerpo de ambas mujeres. ¿Cuántas veces intentaste resolver este reto viral? | Foto: genial.guru

¿Qué es un reto viral?

Un acertijo visual es un ejercicio que pone a prueba tus habilidades cognitivas para realizar una tarea. Cabe precisar que todas las actividades que realizamos requieren la utilización de nuestras funciones cerebrales, lo que implica millones de conexiones neuronales repartidas por los lóbulos cerebrales para desenvolvernos adecuadamente con nuestro entorno y procesar información por diversos canales.