Vicente Fernández Jr. y Mariana González han sido el foco de la críticas desde que hicieron pública su relación en el 2019. Pese a los comentarios, la pareja parece más feliz que nunca y pronto podrían sonar las campanas de boda. Uno de los temas que se discute en los medios y redes sociales, es la diferencia de edad entre las celebs de México, pero aquí te diremos cuántos años tienen realmente.

Aunque antes era visto como normal, ahora las diferencias de edad muy grandes despiertan alarmas en el público. Por esa razón, Leonardo DiCaprio ha sido el centro de las burlas (y las críticas) al no tener novias mayores de 25 años, pese a tener 48.

No obstante, ese no es el caso de Vicente Fernández Jr., el hijo del cantante mexicano. Por lo menos no con su prometida, Mariana González.

LA VERDADERA EDAD DE MARIANA GONZÁLEZ

Mariana González tiene 40 años y su cumpleaños fue hace poco, pues nació el 7 de febrero de 1983.

Como podrán ver por las fotografías que sube a Instagram, la influencer mantiene una increíble figura y su rostro no tiene ni un atisbo de arrugas, aunque puede que eso sea producto de excelentes médicos y photoshop.

Mariana González fue invitada al programa matutino de "Hoy Día" (Foto: Mariana González / Instagram)

LA DIFERENCIA DE EDAD ENTRE VICENTE FERNÁNDEZ JR. Y MARIANA GONZÁLEZ

Dado que Vicente Fernández Jr. tiene 59 años, y el 11 de noviembre cumplirá 60, la pareja tiene 20 años de diferencia.

Probablemente, por su apariencia física, hubieran pensado que el hijo del “Charro de Huentitán” le llevaba más años a su pareja. Sin embargo, el cabello canoso que lleva puede dar la ilusión que se la diferencia es mayor.

Vicente Fernández Jr. y Mariana González disfrutando de unas vacaciones en la nieve (Foto: Mariana González / Instagram)

Aunque 20 años de diferencia no es poca cantidad, es menos alarmante cuando esta se encuentra entre personas adultas y en etapas de vida similares. Mariana González tiene 40 años (aunque nos haga pensar que es una vampiro, porque no se le nota la edad), pero la situación no hubiera sido la misma si ambos se hubieran conocido cuando ella tenía 20 y él 40.

Lo cierto es que mantiene su relación con la conocida “Kardashian mexicana” desde el 2019 y parecen más felices que nunca. Además, están listos para el matrimonio, pues se comprometieron el 1 de diciembre de 2022 al frente de la torre Eiffel.