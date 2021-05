Tras un poco más de un año de pandemia por el Coronavirus (COVID-19), distintas escenas que no contemplábamos antes se han vuelto virales en el mundo. Pero lo que pasó en las calles de Seattle, en Estados Unidos, no se había visto con anterioridad. Sin embargo, las imágenes, que se volvieron virales, despertaron una ola de comentarios entre las que sobresalieron aquellos que decían que se trataba de una situación falsa, pero no es así. La historia detrás del video viral de la mujer ‘zombie’ en redes sociales.

Todo comenzó el pasado 6 de mayo. En la plataforma que viene siendo la sensación entre millones de usuarios, TikTok, la cuenta @sixtwentyseven subió este clip de una mujer que aparentemente caminaba por las calles de Seattle en un estado fuera de lo normal, con mechones de cabello, ropa en mal estado, una sola zapatilla y arrastrando una de sus piernas. A pesar de que el video fue removido, traspasó otras redes sociales y se conoció un poco más de la historia.

Como se puede ver en las imágenes, Ishea Brown se percató que la situación estaba fuera de lo normal. Los gritos, pero sobre todo su apariencia, llamaron poderosamente la atención. Usuarios de redes sociales se preguntan quién es y cuál es la historia detrás del video, mientras que su protagonista ha sido apodada como “la mujer zombi”.

Una ‘mujer zombie’ apareció en las calles de Seattle y las redes sociales explotaron. (Twitter/sixtwentyseven)

Entonces, ¿qué realmente pasó con la ‘mujer zombie’? ¿Se trata de una grabación? Miles de usuarios comenzaron a especular lo que realmente pasaba, pero la dueña del video original dispersó las dudas. “En una ciudad como Seattle, no es raro que la gente no tenga los recursos para cuidar adecuadamente su salud mental, su vivienda y su adicción. Entonces, desafortunadamente, no es infrecuente escuchar a alguien gritar así en medio del día”, explicó.

Posteriormente habrían aparecido imágenes del encuentro que tuvo la mujer con la policía. Aún se desconoce la identidad. La mujer sí estaba en un medio de una situación grave. Aunque al principio se rehusó a recibir ayuda por parte de la policía local, finalmente la mujer fue trasladada a un hospital de la zona.

