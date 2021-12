Cuentan las tradiciones navideñas que Santa Claus va en su trineo casa por casa para dejar regalos para los niños de todo el mundo, pero que cuando uno de ellos no se ha portado bien durante el año, recibe carbón. ¿Por qué este mineral? Porque es lo que más a la mano tiene Santa cuando cruza por la chimenea. Apelando a esto, una familia quiso jugarle una broma a un niño sin esperar su reacción. El video se viralizó rápidamente en internet y generó un sinfín de comentarios.

Todo sucedió en Sonora, al norte de México. En las últimas navidades, este niño esperaba contento por abrir sus regalos, pero no se imaginaba que algo se traían entre manos sus familiares. Todos esperaban atentos y con cámara en mano mientras el impaciente niño rompía con dificultad los papeles para saber qué era lo que Santa le había traído.

Cuando abre el primer regalo, se da cuenta que solo hay carbón dentro de la envoltura. Cualquiera se hubiese puesto a llorar tras la amarga sorpresa de lo que Santa le había traído, sobre todo, porque los niños saben que cuando es carbón es porque no has sido un buen niño. Pero aquí viene lo que no esperaban que sucedan en esta broma de los tíos.

ASÍ FUE EL VIDEO VIRAL

Niño recibe carbón en Navidad y lo que sucede después se viraliza en redes sociales. (Video fuente: TikTok)

“Lo bueno es que Santa me trajo esto, ¿verdad? Para hacer carnita asada”, fue la simpática reacción del niño, ocurrencia que hizo reír a miles de usuarios en redes sociales. “Yo pensé que eran unos carritos”. El video en dos partes fue compartido por una usuaria de nombre María Fernanda, originaria de Hermosillo, y sus publicaciones han generado cientos de miles de reacciones y comentarios.

En horas, el video sobrepasó el millón de vistas, comentarios y likes por la ocurrencia del niño en el clip de TikTok. Los comentarios resaltaron la creatividad del niño de Sonora para asimilar el carbón con uno de los reconocidos platillos mexicanos. Siempre viéndole el lado positivo a las cosas.

